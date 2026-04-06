Revelan decenas de violaciones de las normas de detención en un importante centro de detención de inmigrantes

Una inspección reciente en el centro de detención de inmigrantes más grande del país reveló docenas de violaciones de las normas nacionales que potencialmente expusieron a los detenidos a uso excesivo de la fuerza, enfermedades y otras condiciones inseguras.

Según un informe publicado en línea por ICE esta semana, la Oficina de Supervisión de Detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo una inspección, ordenada por el Congreso, durante tres días en febrero en el Campamento East Montana en El Paso, Texas.

El informe documenta 49 deficiencias, que define como violaciones de las normas o políticas de detención, en áreas como el uso de la fuerza y ​​las restricciones, la seguridad, la atención médica y otras. Esta fue la primera inspección publicada por dicha oficina desde que el Campamento East Montana fue construido y abierto apresuradamente el verano pasado.

El abogado califica de «mordaces» las conclusiones de la inspección.

El número de deficiencias en el campamento es muy inusual. El mayor número de deficiencias detectadas en cualquier otra inspección realizada por la oficina de supervisión en lo que va del año fue de 13.

“Este informe es demoledor. El campamento de East Montana se merece una calificación pésima”, declaró el abogado Randall Kallinen, quien representa a la familia de un detenido de 36 años que falleció allí en enero, una de al menos tres muertes desde su apertura. “Es muy peligroso. Los detenidos no solo corren peligro de sufrir un uso excesivo de la fuerza, sino también de recibir atención médica y de salud mental inadecuada o negligente, además de estar expuestos a otros detenidos”.

El informe se publica mientras la agencia matriz de ICE, el Departamento de Seguridad Nacional, suspende la compra de almacenes destinados a albergar hasta 7.000 o más inmigrantes en un solo lugar. Los datos de ICE hasta el 5 de febrero muestran que Camp East Montana ha sido el centro de detención más grande, albergando a casi 3.000 detenidos por día, la mayoría de los cuales son hombres que no han sido condenados por ningún delito.

La inspección se realizó antes de que el ICE decidiera el mes pasado reemplazar al contratista principal , Acquisition Logistics LLC, en medio de un intenso escrutinio sobre las condiciones en el Campamento East Montana. La empresa había obtenido un contrato de hasta 1300 millones de dólares para construir y operar el campamento, a pesar de no tener experiencia en el sector. Ni la empresa ni su presidente, Ken Wagner, respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un legislador afirma que el ICE está «desinteresado» en mejorar las condiciones.

El 12 de marzo, Amentum Services, una empresa contratista con más experiencia, se hizo cargo de las operaciones en el Campamento East Montana. Según una base de datos federal, su contrato sin licitación, valorado en casi 453 millones de dólares, para proporcionar servicios de detención, transporte y atención médica, estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Los detenidos suelen permanecer en el Campamento East Montana durante varios días o semanas mientras esperan la deportación o antes de ser trasladados a otro lugar.

La representante estadounidense Veronica Escobar, demócrata de El Paso, quien ha visitado el centro penitenciario y se ha reunido con los detenidos en varias ocasiones, afirmó que los resultados de la inspección eran «una gota en el océano de lo profundamente mal que está ese centro». Añadió que los detenidos se han quejado constantemente de negligencia médica y otros problemas.

Afirmó que las condiciones no han mejorado y se pregunta si esto se debe a una estrategia para presionar a los detenidos a que acepten la autodeportación.

“ICE no tiene ningún interés en generar ningún cambio ni en exigir responsabilidades al contratista”, afirmó.

Un portavoz de ICE afirmó que el nuevo contrato redundará en una mejor atención médica, más personal en las instalaciones y una supervisión más estricta por parte de ICE.

El informe documenta problemas de seguridad.

El informe de inspección documentó una serie de deficiencias de seguridad detectadas durante la gestión de Acquisition Logistics. El personal del campamento no documentó si realizaban las comprobaciones necesarias para prevenir autolesiones y suicidios, que, según las llamadas al 911, han sido un problema grave en las instalaciones.

Según el informe, Acquisition Logistics se negó a proporcionar información sobre la dotación de personal al ICE, lo que imposibilitó determinar si era suficiente para mantener la seguridad. En un caso, un detenido escapó cuando no había personal asignado para vigilar el perímetro.

Los inspectores descubrieron que las herramientas y los equipos estaban «sin asegurar y sin contabilizar en todas las instalaciones» y que el personal no mantenía un inventario preciso de su munición.

Según el informe, en algunos casos, los guardias de seguridad que utilizaron o presenciaron el uso de la fuerza y ​​medidas de sujeción como las esposas no presentaron los informes escritos requeridos.

Los supervisores tampoco documentaron sus observaciones, en algunos casos el personal no grabó ni conservó las grabaciones de vídeo, y el centro no revisó los incidentes posteriormente para examinar si se utilizaron agentes químicos u otros tipos de fuerza de forma apropiada.

El personal médico no aisló a un detenido que presentaba síntomas compatibles con la tuberculosis, que se transmite por el aire, y no notificó el caso al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Según el informe, el campamento también actuó con lentitud en respuesta a una docena de quejas presentadas por los detenidos sobre la atención médica, tardando entre seis y catorce días hábiles en responder.

A pesar de los problemas, el informe otorgó al campamento una calificación de «aceptable/adecuado» y recomendó que el ICE trabajara con el nuevo contratista «para resolver las deficiencias que aún quedan pendientes».

Rechazó una de las quejas más comunes de los detenidos: que las porciones de comida eran demasiado escasas. Afirmó que el programa de servicio de alimentos, administrado por la subcontratista Disaster Management Group, proporcionó una certificación de una dietista que indicaba que el «promedio de aporte calórico diario del menú» cumplía con las recomendaciones federales.