Ataque con hacha en Safeway de DC deja a un empleado hospitalizado

Un hombre que, según la policía, fue sorprendido robando en un Safeway del noroeste de DC fue arrestado y acusado de cortar a un empleado con un hacha durante un ataque el viernes.

La policía respondió a la tienda de comestibles Safeway en 6500 Piney Branch Road NW por informes de hurto y asalto poco antes de las 10 p. m. del viernes, según un informe policial.

El hombre, identificado como Andrew Spielman, de 37 años, supuestamente comenzó a guardar objetos en su mochila cuando un empleado de la tienda se le acercó. Ambos tuvieron una discusión física, que culminó con el ataque de Spielman, quien apuñaló al empleado con un hacha, según informó la policía.

La policía dijo que el empleado de la tienda fue llevado a un hospital con heridas importantes.

Los contenidos que Spielman intentó robar incluían helado de fresa, pan de limón, pechuga de res, leche y otros artículos comestibles por un valor total de más de 100 dólares.

Spielman fue acusado de agresión con un arma peligrosa y hurto en tiendas.