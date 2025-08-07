Arrestan a dos personas en relación con la estafa de una mujer mayor

La policía de DC realizó dos arrestos en relación con una gran estafa financiera que le costó a una mujer mayor un estimado de $640,000.

Las autoridades informaron a los periodistas el miércoles sobre la aparente estafa y cómo podría ser parte de un esfuerzo mayor para defraudar a los residentes del área, especialmente a las personas mayores.

En febrero, una mujer no identificada tuvo un problema con su computadora y la policía dijo que no era un técnico de reparación legítimo el que estaba del otro lado tratando de reparar la computadora, sino dos estafadores que le daban instrucciones sobre cómo repararla y trataban de ganarse la confianza de la mujer.

El comandante de la policía de DC, Kevin Kentish, de la División de Investigaciones Criminales, explicó lo que sucedió a continuación: «Un mensaje le indicó a la víctima que contactara con un número de atención al cliente ficticio, que la conectó con estafadores».

Kentish dijo que la mujer estuvo engañando durante meses.

Entre febrero y junio de este año, los estafadores instruyeron a la víctima para que realizara múltiples transferencias bancarias y compras de monedas de oro. En total, la víctima fue estafada por más de $640,000, afirmó.

La policía dijo que a medida que avanzaba la estafa, un comerciante que le vendía las monedas de oro a la mujer finalmente se alarmó y notificó a la policía.

Dos personas de California, Amruth Vaka, de 27 años, y Saloni Shaikh, de 28, fueron arrestadas y acusadas de fraude en primer grado.

El subjefe de policía de DC, Ramey Kyle, dijo que la estafa podría haber continuado durante más tiempo si no hubieran recibido ayuda.

En este caso, el fraude se descubrió y nuestra víctima fue alertada por un comerciante que detectó actividad sospechosa. Sin eso, podría haber sido estafada por miles y miles de dólares más, dijo.

La mujer está cooperando y ayudó a la policía a atraer a los sospechosos al lugar donde se realizó el arresto el lunes. Supuestamente, la pareja estaba allí para obtener más dinero de la mujer.

La policía está trabajando para recuperar parte del dinero de la mujer.

Las autoridades advierten que no solo los residentes mayores, sino todas las personas, deben ser extremadamente cuidadosas al lidiar con problemas informáticos y de identidad. Y si no está seguro de la identidad de alguien con quien está tratando, contacte a un familiar, un amigo de confianza o la policía antes de proporcionar información personal o financiera.

“Mantenerse alerta, verificar la información y reportar actividades sospechosas puede hacer una gran diferencia”, dijo Kyle.

Kentish cree que los dos sospechosos pueden haber sido parte de una conspiración criminal a nivel nacional y agregó que la policía de DC estaría colaborando con el FBI durante la investigación.

“Podría estar vinculado a una red más amplia… a lo largo de la Costa Este y tal vez en todo el país”, dijo. “Creemos que hay más víctimas por ahí”.