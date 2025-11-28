Refugiados se preocupan por las reacciones negativas tras el tiroteo de soldados de la Guardia Nacional en Washington D. C

Las personas que trabajan con refugiados están preocupadas de que quienes huyeron de situaciones peligrosas para comenzar de nuevo en Estados Unidos enfrenten reacciones negativas después de que las autoridades dijeran que un ciudadano afgano disparó a dos soldados de la Guardia Nacional esta semana, matando a uno de ellos.

Muchos afganos que viven en Estados Unidos tienen miedo de salir de sus casas por temor a ser detenidos por funcionarios de inmigración o atacados con discursos de odio, dijo Shawn VanDiver, presidente del grupo #AfghanEvac, con sede en San Diego, un grupo que ayuda a reasentar a los afganos que ayudaron a Estados Unidos durante la guerra de dos décadas.

“Están aterrorizados. Es una locura”, declaró VanDiver a The Associated Press el jueves. “La gente se está comportando de forma xenófoba por culpa de un hombre perturbado. No representa a todos los afganos. Se representa a sí mismo”.

Las autoridades dicen que Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, condujo desde su casa en Bellingham, Washington, hasta la capital del país, donde disparó a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desplegados en Washington, D.C.

El presidente Donald Trump anunció el jueves que la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció a causa de sus heridas. El sargento Andrew Wolfe, de 24 años, permaneció hospitalizado en estado crítico.

Lakanwal había trabajado en una unidad especial del ejército afgano respaldada por la CIA antes de emigrar de Afganistán , según #AfghanEvac y dos fuentes que hablaron con AP bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la situación.

Después del tiroteo, Trump dijo que su administración revisaría a todos los que ingresaron desde el país durante el mandato del expresidente Joe Biden, una medida que su administración había estado planeando incluso antes del tiroteo.

Los grupos de refugiados temen que ahora se les considere culpables por asociación.

El embajador Ashraf Haidari, fundador y presidente de Displaced International, que brinda recursos, defensa y apoyo a personas desplazadas en todo el mundo, dijo que debe haber una investigación exhaustiva y justicia para aquellos que fueron perjudicados, «pero incluso mientras buscamos la rendición de cuentas, no se puede permitir que las presuntas acciones de un individuo definan, agobien o pongan en peligro a comunidades enteras que no tuvieron parte en esta tragedia».

Matthew Soerens, vicepresidente de World Relief, una organización humanitaria cristiana que ayuda a asentar a refugiados, incluidos ciudadanos afganos, en el condado de Whatcom, Washington, dijo que la persona responsable del tiroteo debería enfrentar la justicia según la ley.

“Sin embargo, independientemente de la nacionalidad, la religión o el estatus legal específico del presunto perpetrador”, dijo, “instamos a nuestro país a reconocer estas malas acciones como las de una sola persona y a no juzgar injustamente a otros que comparten esas mismas características”.