Aprueban el cobro de tasas a menores

Tardó unos 14 años, pero ya está hecho.

La Cámara de Delegados votó el lunes 92-39 a favor del proyecto de ley del Senado 323 , que limita el número de delitos por los que los menores pueden ser procesados ​​automáticamente en tribunales de adultos. El proyecto de ley ahora pasa al gobernador Wes Moore (demócrata), quien se espera que lo firme.

El senador William C. Smith Jr. (demócrata por Montgomery), promotor del proyecto de ley, calificó su aprobación en ambas cámaras como «un importante paso adelante», aunque algunos defensores y legisladores demócratas afirmaron que se trata solo de un primer paso y que será necesario reforzarlo en el futuro para ayudar a más jóvenes.

“Creo que esto consolidará y fortalecerá los argumentos a favor de futuras reformas”, dijo Smith el lunes por la noche tras el cierre de la sesión del Senado. “Es un gran día en términos de eficiencia gubernamental, de seguridad pública, de mejores resultados en materia de seguridad pública para los jóvenes, para el estado de Maryland y para los habitantes de Maryland”.

La aprobación se produjo tras un debate de 75 minutos en la Cámara de Representantes, donde los republicanos instaron a sus colegas demócratas a comprender que los jóvenes que son reincidentes en delitos violentos o que están acusados ​​de delitos graves deben afrontar consecuencias severas.

“Una mano firme desde el principio a veces puede salvar la vida de un niño”, dijo la delegada Lauren Arikan (republicana por Harford).

Pero la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, rechazó fácilmente cuatro enmiendas republicanas y una solicitud del jefe de la minoría republicana en la Cámara, Jesse Pippy (republicano por Frederick), para retener el proyecto de ley durante una hora y dar a los legisladores la oportunidad de consultar con el Departamento de Servicios Legislativos «sobre lo que realmente hace este proyecto de ley».

“Esta es una ley muy importante”, dijo Pippy. “Es un proyecto de ley crucial. Se trata de una ley de una hora. Así que, si no podemos aprobarla, no sé qué decirles”.

La solicitud de Pippy fue rechazada por 88 votos contra 37.

Los asesores del gobernador no pudieron confirmar el lunes si firmaría o no el proyecto de ley, pero sí señalaron que la administración lo ha apoyado durante toda la sesión. La secretaria de Servicios Juveniles, Betsy Fox Tolentino, y Dorothy Lennig, directora ejecutiva de la Oficina de Prevención del Delito y Políticas del Gobernador, testificaron a favor del proyecto de ley durante las audiencias del comité.

El proyecto de ley SB 323 elevaría la edad mínima para ser juzgado como adulto por la mayoría de los delitos, de 14 a 16 años, pero seguiría remitiendo a los jóvenes de 14 y 15 años directamente a un tribunal de adultos por cargos de asesinato en primer grado o violación. El proyecto de ley también especifica que los jóvenes de 16 años acusados ​​de delitos como agresión en primer grado y algunos delitos relacionados con armas de fuego permanecerían en un tribunal de menores.

El proyecto de ley incorporó el texto del Proyecto de Ley 296 del Senado, presentado por la Senadora Sara Love , que prohíbe que los menores procesados ​​como adultos sean detenidos o recluidos en una prisión para adultos. La única excepción sería si no se dispone de un centro de detención juvenil seguro de inmediato, en cuyo caso el menor podría ser procesado en una cárcel para adultos, pero no permanecer allí por más de seis horas.

El proyecto de ley exige que la Oficina del Gobernador para la Prevención del Delito y la Política presente informes anuales a la Asamblea General y a la Comisión de Justicia Juvenil y de Prácticas Emergentes y Mejores Prácticas antes del 1 de octubre de 2027, y cada 1 de octubre subsiguiente.

Los informes incluirían mensualmente el número de jóvenes alojados en centros con delincuentes adultos, el número de jóvenes procesados ​​como adultos y una lista de dichos delitos. También requerirían el número de infracciones federales que prohíben a los jóvenes tener contacto visual y auditivo con delincuentes adultos.

Otro informe , elaborado por los Servicios Juveniles en consulta con la oficina de Prevención del Delito del Gobernador y la Oficina Administrativa de los Tribunales, incluiría la duración promedio de la estancia de los jóvenes que esperan ser ingresados ​​en un centro de detención juvenil, el número de casos en los que un tribunal de menores renuncia o se niega a renunciar a su jurisdicción y el número de casos en los que un tribunal transfiere un caso a un tribunal de menores.

Ese informe también debe presentarse a la Asamblea General y a la comisión de justicia juvenil.

El sistema de Maryland de juzgar automáticamente a los jóvenes como adultos en algunos casos es una excepción entre los estados; los críticos suelen señalar que solo Alabama envía a más jóvenes de entre 14 y 17 años a tribunales de adultos.

El año pasado, un grupo de trabajo de la comisión recomendó poner fin a la práctica de procesar automáticamente a los jóvenes como adultos, “con la facultad discrecional del juez para remitirlos a un tribunal de adultos cuando sea necesario. Esta reforma refleja las mejores prácticas a nivel nacional y alinea a Maryland con la ley federal”.

Sin embargo, el proyecto de ley presentado inicialmente no llegó tan lejos. Se parecía más a la versión final, con la esperanza de atraer a demócratas y republicanos conservadores. El proyecto de ley sí contó con un copatrocinador republicano, el senador Chris West (republicano por Baltimore y Carroll).

“Esto es fruto de un compromiso”, declaró la jefa de la mayoría de la Cámara de Representantes, Ashanti Martínez (demócrata por Prince George’s), quien votó a favor de la medida el lunes. “Hemos decidido que nos aseguraremos de que los niños sean vistos como niños aquí en nuestro estado. Que tienen posibilidades de redención. Que les daremos la oportunidad de ser la mejor persona que puedan ser y les brindaremos caminos para su progreso. Esto nos permite lograrlo”.