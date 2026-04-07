Es probable que veamos osos negros en Maryland

Tras un largo letargo invernal, los osos negros de Maryland se están despertando con hambre.

Por eso, el Departamento de Recursos Naturales de Maryland insta a la gente a tener en cuenta a los osos, ya que los residentes pasan más tiempo al aire libre con la llegada del buen tiempo.

En primer lugar, dijo Jonathan Trudeau, jefe de la sección de mamíferos de caza del Servicio de Vida Silvestre y Patrimonio del Departamento de Recursos Naturales de Maryland, la gente debe recordar que los osos negros son animales salvajes poderosos capaces de moverse rápidamente, hasta 56 kilómetros por hora cuando están motivados.

“Así que, por muy monos y adorables que parezcan, es importante asegurarse de que, si ves uno, le des suficiente espacio”, dijo Trudeau.

Según Trudeau, cada vez es más común ver osos negros adentrándose en zonas suburbanas al salir de su letargo invernal, un periodo que los biólogos denominan torpor. «Nuestra población de osos negros está creciendo. Se está expandiendo, y los estados vecinos están experimentando una expansión y un crecimiento similares en sus poblaciones de osos negros», afirmó.

Los osos también han aprendido a moverse por lo que Trudeau denominó «corredores verdes» de zonas verdes en los suburbios, que les proporcionan refugio y acceso al agua. Según él, cada vez más, los osos parecen desplazarse de noche. «Parece que algunos de estos osos están empezando a aprender a moverse por estos paisajes suburbanos y urbanizados», afirmó Trudeau.

Eso significa que es más probable que los humanos tengan contacto con los grandes y hambrientos osos en esta época del año.

Para evitar atraer osos a su jardín, Trudeau dijo que uno de los primeros pasos es retirar los comederos para pájaros. “Sus pájaros no los necesitan ahora mismo. No necesitan esas semillas, pero un oso puede obtener muchas calorías de ellas muy rápidamente, y recuerdan de dónde sacaron la comida, así que volverán continuamente”, dijo.

Otra cosa que los propietarios deberían hacer es mantener limpias sus parrillas. Los olores persistentes de comidas al aire libre pueden atraer a los osos a los patios traseros, dijo Trudeau.

“Si observas a un oso, te fijas en lo grande que es su cabeza y en sus ojitos diminutos”, dijo Trudeau. Pero, al igual que los perros, tienen un sentido del olfato excepcionalmente agudo.

Si ven osos al aire libre, disfruten del avistamiento, pero manténganse a distancia, dijo Trudeau. La mayoría de la gente no tiene la oportunidad de verlos en su hábitat natural. “Solo entre el 10 y el 12% de nuestros residentes han visto un oso alguna vez. Así que disfruten del encuentro. Pero, insisto, respeten la distancia del oso”, añadió.

Si te encuentras más cerca de lo que quisieras, por ejemplo en un sendero, y de repente descubres un oso, hazte notar, pero mantén la calma, dijo Trudeau. “Si se acerca a ti, simplemente retrocede lo más despacio que puedas”.

Dado que los osos negros suelen ser más asustadizos que los osos pardos que se han encontrado en el oeste, Trudeau dijo que hacer ruido podría ahuyentarlos. «Si tienen un silbato, úsenlo», dijo, «los ruidos fuertes tienden a disuadirlos».

Los habitantes de Maryland recordarán a un joven oso negro que acaparó la atención en toda la región de Washington D.C. el año pasado. Capturado inicialmente en el patio trasero de una casa en el condado de Prince George el Día de los Caídos, el joven macho fue trasladado a un lugar más adecuado en el oeste de Maryland.

Pero al parecer, al oso no le gustó el traslado y acabó llegando a Herndon, Virginia. Allí, los residentes lo apodaron Elden , por la calle donde permaneció. Posteriormente, el oso fue tranquilizado de nuevo y trasladado a un lugar desconocido en Virginia.

Trudeau recordó, por último, que los cojines de los muebles de jardín o las cubiertas de los jacuzzis pueden ser un peligro para los osos, no por vandalismo, sino porque estos objetos emiten olores similares a los de las colonias de hormigas, una fuente natural de alimento para estos animales. «Así que los osos que intentan destrozarlos», dijo, «creen que van a darse un buen festín de hormigas».