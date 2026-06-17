Aparna Raj se perfila como la favorita en la histórica primaria del Distrito 1 para el Concejo de DC

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La elección marcó un momento significativo para el distrito, poniendo fin a una era de liderazgo incumbente y abriendo la puerta a una nueva generación de representación en DC.

Aparna Raj surgió como la candidata líder en la primaria demócrata. Raj, expresidenta de Metro DC Democratic Socialists of America, basó su campaña en temas como la vivienda asequible, la protección de los inquilinos.

Los votantes del Distrito 1 hicieron historia el martes al participar en una elección primaria demócrata que dará como resultado la elección del primer representante no incumbente de este distrito en el Concejo del Distrito de Columbia en más de 40 años.

La contienda atrajo una gran atención en toda la capital después de que la concejal Brianne Nadeau anunciara en septiembre de 2025 que no buscaría la reelección, poniendo fin a una década de servicio representando al Distrito 1. Su salida abrió la puerta a una competitiva carrera por un escaño vacante que atrajo a un diverso grupo de candidatos y generó una intensa campaña centrada en el futuro de uno de los distritos más dinámicos de Washington.

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Mientras continuaba el conteo de votos, Aparna Raj surgió como la candidata líder en la primaria demócrata. Raj, expresidenta de Metro DC Democratic Socialists of America, basó su campaña en temas como la vivienda asequible, la protección de los inquilinos y una mayor inversión en servicios comunitarios.

Miguel Trindade Deramo, veterano de la política local del Distrito de Columbia, se ubicó en segundo lugar. Durante la campaña, Deramo enfatizó la seguridad pública, la participación comunitaria y un liderazgo pragmático, presentándose como un candidato capaz de unir a las diversas comunidades que conforman el Distrito 1.

La sorpresa: Miguel Trindade Deramo, veterano de la política local del Distrito de Columbia, se ubicó en segundo lugar. Foto: Johnny Yataco/ Washington HIspanic



La boleta demócrata también incluyó a Rashida Brown, Jackie Reyes Yanes y Terry Lynch, quienes buscaron conectar con los votantes abordando preocupaciones clave como el acceso a la vivienda, las oportunidades económicas, la seguridad pública y la calidad de vida de los residentes.

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El Distrito 1, que incluye vecindarios como Columbia Heights, Adams Morgan, Mount Pleasant, el corredor de U Street y partes de Shaw, ha sido históricamente uno de los más diversos y políticamente activos de la ciudad. La competencia por un escaño abierto despertó un considerable interés entre los votantes que buscan influir en el rumbo futuro de sus comunidades.

Observadores políticos señalaron que, debido a la amplia ventaja de registro de votantes demócratas en el Distrito 1, la primaria era vista como la contienda decisiva para determinar quién sucederá a Nadeau en el Concejo de DC.

La hispana Jackie Reyes Yanes también estuvo en La boleta demócrata. Foto: Johnny Yataco/ Washington Hispanic





La elección marcó un momento significativo para el distrito, poniendo fin a una era de liderazgo incumbente y abriendo la puerta a una nueva generación de representación en el edificio Wilson, sede del gobierno del Distrito.

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Con las boletas aún en proceso de revisión y certificación, Raj mantenía una ventaja clara, mientras que Deramo se consolidaba como su rival más cercano en la carrera para convertirse en el próximo concejal del Distrito 1.

Candidatos en la boleta demócrata:

• Aparna Raj

• Rashida Brown

• Jackie Reyes Yanes

• Terry Lynch

• Miguel Trindade Deramo

Los resultados más recientes se presentan a continuación y continuarán actualizándose a medida que se contabilicen más votos.