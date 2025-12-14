Últimas Noticias:
Anuncian modificación de horario para mañana debido al clima

    Virginia

    Escuelas públicas
    Nombre de la organización Estado
    Escuelas públicas del condado de Culpeper Retraso de 2 horas el lunes 15/12.
    Las escuelas del condado de Culpeper abrirán con 2 horas de retraso hoy/mañana 15/12/25 debido al mal tiempo*. El personal esencial (y los conserjes) se presentará puntualmente; el resto del personal se presentará con 2 horas de retraso.
    Escuelas públicas del condado de Fauquier Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    Escuelas públicas del condado de Loudoun Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    Escuelas públicas del condado de Spotsylvania Retraso de 2 horas el lunes 15/12.
    No habrá clases de preescolar de ECSE por la mañana; las clases por la tarde comenzarán puntualmente. Los empleados de 12 meses y los empleados esenciales se presentan puntualmente al trabajo. El resto de los empleados se presentan con dos horas de retraso.
    Escuelas privadas
    Nombre de la organización Estado
    Escuela Bautista del Templo Retraso de 2 horas el lunes 15/12.
    No hay clases de kínder a 4.º grado. Se ofrece guardería para quienes pagan mensualmente. Los grados 7.º a 12.º empiezan a las 10:00 a. m. Los grados 5.º a 6.º empiezan a las 10:15 a. m.
    La escuela cristiana de Fairfax Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    Negocio
    Nombre de la organización Estado
    ECHO Leesburg Retraso de 2 horas el lunes 15/12

    Maryland

    Escuelas públicas
    Nombre de la organización Estado
    Escuelas públicas del condado de Baltimore Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    Escuelas públicas del condado de Frederick, Maryland Retraso de 2 horas el lunes 15/12.
    Las oficinas abren a tiempo.
    Escuelas públicas del condado de Montgomery Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    Escuelas públicas del condado de Prince George Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    Escuelas públicas del condado de Washington Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    Empleados de WCPS: Código amarillo
    Escuelas privadas
    Nombre de la organización Estado
    Escuela Episcopal de Cristo Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    Escuela Internacional Alemana Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    Escuela rural de Glenelg Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    Para obtener más información, visite www.glenelg.org.
    Colegio Mater Amoris Montessori Retraso de 2 horas el lunes 15/12.
    Llegada de estudiantes a las 10:30 a. m. No hay Club Sunrise.
    Academia Cristiana Mount Airy Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    La Escuela Avalon Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    La escuela Tidewater Retraso de 2 horas el lunes 15/12
    No hay servicio de atención previa
    Guardería
    Nombre de la organización Estado
    PSECDP Retraso de 2 horas el lunes 15/12