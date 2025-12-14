Anuncian modificación de horario para mañana debido al clima
La siguiente es una lista de los cierres y retrasos para escuelas, gobiernos, lugares de culto y otras organizaciones.
Virginia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Culpeper
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12.
Las escuelas del condado de Culpeper abrirán con 2 horas de retraso hoy/mañana 15/12/25 debido al mal tiempo*. El personal esencial (y los conserjes) se presentará puntualmente; el resto del personal se presentará con 2 horas de retraso.
|Escuelas públicas del condado de Fauquier
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
|Escuelas públicas del condado de Loudoun
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
|Escuelas públicas del condado de Spotsylvania
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12.
No habrá clases de preescolar de ECSE por la mañana; las clases por la tarde comenzarán puntualmente. Los empleados de 12 meses y los empleados esenciales se presentan puntualmente al trabajo. El resto de los empleados se presentan con dos horas de retraso.
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Bautista del Templo
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12.
No hay clases de kínder a 4.º grado. Se ofrece guardería para quienes pagan mensualmente. Los grados 7.º a 12.º empiezan a las 10:00 a. m. Los grados 5.º a 6.º empiezan a las 10:15 a. m.
|La escuela cristiana de Fairfax
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
|Nombre de la organización
|Estado
|ECHO Leesburg
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
Maryland
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Baltimore
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
|Escuelas públicas del condado de Frederick, Maryland
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12.
Las oficinas abren a tiempo.
|Escuelas públicas del condado de Montgomery
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
|Escuelas públicas del condado de Prince George
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
|Escuelas públicas del condado de Washington
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
Empleados de WCPS: Código amarillo
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Episcopal de Cristo
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
|Escuela Internacional Alemana
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
|Escuela rural de Glenelg
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
Para obtener más información, visite www.glenelg.org.
|Colegio Mater Amoris Montessori
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12.
Llegada de estudiantes a las 10:30 a. m. No hay Club Sunrise.
|Academia Cristiana Mount Airy
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
|La Escuela Avalon
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
|La escuela Tidewater
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12
No hay servicio de atención previa
|Nombre de la organización
|Estado
|PSECDP
|Retraso de 2 horas el lunes 15/12