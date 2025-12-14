Problemas con licencias de conducir comerciales para inmigrantes detectados en 8 estados hasta el momento

La ofensiva del gobierno federal sobre las licencias de conducir comerciales para inmigrantes ha encontrado problemas en ocho estados hasta el momento a raíz de varios accidentes mortales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha amenazado públicamente con retener millones de dólares en fondos federales a California, Pensilvania, Minnesota y ahora Nueva York, tras descubrirse investigaciones sobre problemas como licencias que seguían vigentes mucho después de que expirara el estatus legal de un inmigrante. Sin embargo, el departamento también envió discretamente cartas detallando preocupaciones similares a Texas, Dakota del Sur, Colorado y Washington durante el cierre gubernamental, tras mencionar brevemente a estos estados en septiembre.

La preocupación por los camioneros inmigrantes cobró relevancia después de que un conductor de camión con remolque, sin autorización para residir en Estados Unidos, diera un giro en U ilegal y provocara un accidente en Florida en agosto, donde murieron tres personas . Un accidente con fuego en California, en octubre, que también causó la muerte de tres personas y en el que estaba involucrado un camionero que se encontraba sin autorización en el país, agravó la preocupación.

En septiembre, Duffy propuso nuevas restricciones que limitarían severamente qué no ciudadanos podrían obtener una licencia para conducir un camión o un autobús, pero un tribunal suspendió las nuevas reglas .

Además, la administración Trump ha estado buscando implementar los requisitos de inglés vigentes para los camioneros desde el verano. Hasta octubre, cerca de 9,500 camioneros habían sido retirados de la carretera en todo el país por no demostrar su dominio del inglés durante las paradas o inspecciones de tráfico.

He aquí un resumen de lo que ha sucedido hasta ahora:

California

El Departamento de Transporte se centró primero en California porque el conductor del accidente de Florida obtuvo su licencia allí. También viajó a California después del accidente y tuvo que ser extraditado para enfrentar cargos.

California contraatacó después de que Duffy amenazara con retirar 160 millones de dólares del estado. El gobernador Gavin Newsom se enfrentó a Duffy en declaraciones y publicaciones en redes sociales, defendiendo las prácticas estatales, afirmando que las autoridades californianas habían verificado el estatus migratorio de todos estos conductores mediante bases de datos federales, como se exige.

Pero después de ese tira y afloja, California revocó 17,000 licencias de conducir comerciales el mes pasado tras confirmar problemas con ellas. Desde entonces, esa cifra ha aumentado a 21,000. Por lo tanto, el Departamento de Transporte no ha retirado esos fondos.

Pero Duffy revocó 40 millones de dólares en fondos federales porque dijo que California es el único estado que no exige requisitos de idioma inglés para los camioneros.

Pensilvania

El gobierno federal podría retener casi 75 millones de dólares a Pensilvania si no está satisfecho con las medidas que toma el estado.

El Departamento de Transporte afirmó que su auditoría halló que un par de licencias, de las 150 que revisó, eran válidas después de que finalizara la estancia legal del conductor en el país. En otros cuatro casos, el gobierno federal declaró que Pensilvania no presentó pruebas de haber exigido a los extranjeros que presentaran pruebas legítimas de su estancia legal en el país al momento de obtener la licencia.

Como lo ha hecho en todos estos estados, el Departamento de Transporte ordenó a Pensilvania que deje de emitir licencias de conducir comerciales a inmigrantes hasta completar una revisión completa para garantizar que todas las licencias que ha emitido sigan siendo válidas y revocar cualquier licencia que no lo sea.

El gobierno federal dijo que aproximadamente 12.400 conductores no ciudadanos poseen un permiso de aprendizaje comercial o una licencia de conducir comercial vigente emitida por Pensilvania.

Minnesota

Duffy amenazó con retener 30,4 millones de dólares a Minnesota si ese estado no aborda las deficiencias de su programa de licencias de conducir comerciales y revoca cualquier licencia que nunca debería haber sido emitida.

El Departamento de Transporte encontró algunas licencias que eran válidas más allá del permiso de trabajo del conductor y algunas en las que el estado nunca verificó el estatus migratorio del conductor.

El director del Departamento de Servicios para Conductores y Vehículos de Minnesota, Pong Xiong, afirmó que el estado detectó varios problemas administrativos en las 2117 licencias comerciales emitidas a no residentes y tomó medidas, incluyendo la cancelación de algunas. Xiong añadió que la auditoría federal simplemente confirmó en gran medida los problemas que Minnesota ya había detectado y corregido.

El estado planea trabajar con funcionarios federales para resolver cualquier duda pendiente.

Nueva York

Duffy destacó el viernes las preocupaciones sobre las licencias comerciales que Nueva York ha emitido a los no ciudadanos.

Los investigadores federales descubrieron que más de la mitad de las 200 licencias que revisaron en Nueva York se emitieron incorrectamente, y muchas de ellas tenían una validez predeterminada de ocho años, independientemente de la fecha de vencimiento del permiso de trabajo del inmigrante. Añadió que el estado no pudo demostrar que había verificado el estatus migratorio de estos conductores para las 32,000 licencias comerciales activas para no residentes que ha emitido. Además, los investigadores encontraron algunos ejemplos de licencias emitidas en Nueva York incluso cuando las autorizaciones de trabajo de los solicitantes ya estaban vencidas.

“Nueva York debe actuar de inmediato para auditar exhaustivamente su programa CDL y revocar todas y cada una de las licencias emitidas ilegalmente”, dijo Derek Barrs, administrador de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas.

El portavoz del DMV estatal, Walter McClure, defendió las prácticas del estado y dijo que Nueva York ha estado siguiendo todas las reglas federales para este tipo de licencia comercial.

Texas

Casi la mitad de las 123 licencias que los investigadores revisaron en Texas tenían fallas, por lo que el Departamento de Transporte amenazó con retener 182 millones de dólares si el estado no reforma sus programas de licencias e invalida cualquier licencia defectuosa.

Un portavoz del gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró: «La seguridad pública es la principal prioridad del gobernador, y debemos garantizar que los camioneros puedan circular por las carreteras de Texas de forma segura y eficiente. Para apoyar esta misión, el gobernador Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que aplique estrictamente los requisitos de dominio del inglés y que deje de emitir licencias de conducir comerciales intraestatales a conductores que no cumplan con dichos estándares».

Dakota del Sur

Los investigadores encontraron tres licencias comerciales emitidas por el estado con una validez mayor a la debida. Dakota del Sur también emite varias licencias a ciudadanos canadienses que no cumplen los requisitos para obtenerlas.

Una práctica problemática que encontraron los investigadores al revisar 51 licencias de Dakota del Sur fue que el estado emite rutinariamente licencias temporales en papel que son válidas por un año, independientemente del estatus migratorio del conductor.

Las autoridades de Dakota del Sur no respondieron de inmediato el viernes a las preocupaciones. El estado podría perder 13,25 millones de dólares.

Colorado

Aproximadamente el 22% de las 99 licencias revisadas en Colorado infringieron los requisitos federales. Esto plantea dudas sobre las 1848 licencias de conducir comerciales vigentes para conductores no domiciliados en el estado.

Los investigadores descubrieron una falla en el sistema informático de Colorado que permite que un trabajador vuelva a obtener una licencia válida por cuatro años cuando tiene que realizar múltiples búsquedas en una base de datos federal de inmigración. A menos que el trabajador esté atento, algunas de esas licencias extendidas se filtran.

También se emitieron licencias comerciales a dieciocho ciudadanos mexicanos que no cumplían los requisitos.

Jennifer Giambi, portavoz del DMV de Colorado, afirmó que el estado está auditando su programa de licencias para detectar problemas adicionales, y que dicha auditoría debería finalizar en enero. Actualmente no se están emitiendo nuevas licencias en el programa.

Washington

El estado podría perder $31,35 millones si el Departamento de Transporte no está satisfecho con su respuesta.

Los investigadores solo encontraron problemas en aproximadamente el 10% de las 125 licencias que revisaron en Washington, pero les alarmó saber que una revisión interna del estado descubrió que 685 conductores inmigrantes recibieron licencias comerciales regulares en lugar de las licencias de no domicilio que deberían haber recibido. El Departamento de Transporte indicó que, en esos casos, los funcionarios estatales a menudo aceptaban documentos incorrectos.

Funcionarios de Washington informaron a AP que no podían responder de inmediato el viernes mientras el estado lidia con inundaciones generalizadas. Sin embargo, a principios de esta semana, Nathan Olson, portavoz del Departamento de Licencias del estado, indicó en un correo electrónico al Seattle Times que los errores se habían solucionado y que Washington está trabajando para mejorar su sistema y procedimientos.