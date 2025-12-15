Escuela de secundaria en espera que Michelle Obama sea la oradora de la graduación

La escuela secundaria Bethesda-Chevy Chase ha recurrido a Instagram con la esperanza de que Michelle Obama se una a ellos el día de graduación el próximo año como su oradora de graduación.

El día de graduación de B-CC está programado para el 1 de junio de 2026, y la escuela ha estado pidiendo que la ex primera dama asista desde septiembre.

Su primer vídeo, publicado el 11 de septiembre, ha recibido más de 40.000 visitas en Instagram, un resultado muy respetable.

Pero fue el quinto video de la escuela, que muestra a los estudiantes animando desde las gradas, el que explotó en las redes sociales con más de tres millones de visitas.

La campaña en redes sociales fue iniciada por Noah Grosberg, vicepresidente de la Asociación de Gobierno Estudiantil. El estudiante de último año se inspiró tras ver el documental de la primera dama, «Becoming», en Netflix.

«Crecimos con ella, es una oradora increíble y sería un honor para nosotros tenerla en B-CC», dijo Grosberg a NBC4.

La persona mayor presenta cada video contando los días que lleva pidiendo e instando a los espectadores a etiquetar a la ex primera dama.

La ex primera dama tomó nota y comentó en una de sus publicaciones recientes que estaba conmovida por la campaña.

«Es un mérito lo que usted y tantos otros de su generación pueden lograr mediante la organización», dijo.

Agregó que su equipo está en contacto con la escuela y trabajando en algo especial, diciendo que quiere escuchar sus esperanzas.

Los estudiantes han dejado claro que su esperanza es que Michelle Obama se una a ellos el próximo año cuando vistan sus togas y birretes.