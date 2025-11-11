Antiguos propietarios de un complejo deberán pagar 41 millones de dólares por condiciones inseguras

Los antiguos propietarios de un complejo de apartamentos de gran altura en el sureste de Washington D.C. han recibido la orden de pagar 41 millones de dólares en una demanda que alegaba que el edificio no era seguro.

Se trata de la mayor sentencia jamás dictada contra un propietario de DC y una de las mayores sentencias por condiciones de vivienda contra un arrendador en la historia de Estados Unidos, según la oficina del Fiscal General de DC, Brian Schwalb .

La demanda se centra en el complejo de apartamentos que antes se llamaba Marbury Plaza. Según consta en los registros judiciales, los antiguos propietarios eran MP PPH LLC y el Dr. Anthony Pilavas.

El complejo de apartamentos ha sido rebautizado desde entonces como Langston Views.

La oficina de Schwalb afirmó que los antiguos propietarios descuidaron la “seguridad y habitabilidad del complejo, desafiando una orden judicial para corregir las condiciones peligrosas que allí existían”, y poniendo en riesgo a más de 2.500 inquilinos “al obligarlos a vivir con fugas de agua crónicas, moho generalizado y falta de aire acondicionado, calefacción y agua caliente”.

La comisionada vecinal asesora Tomora Redman, quien vivió en el complejo de apartamentos durante 28 años, dijo que el edificio estaba plagado de moho.

“En un momento dado, más del 98% del edificio, cuando se analizaron todas las zonas comunes, estaba cubierto de moho”, dijo.

Redman también planteó preocupaciones de seguridad: “Los residentes estaban siendo acosados ​​en el estacionamiento y teníamos un problema con personas sin hogar porque ninguna de las puertas alrededor de la propiedad estaba asegurada”.

Según el acuerdo, los inquilinos recibirán 29,8 millones de dólares en concepto de restitución. Los demandados deberán devolver el 75 % del alquiler pagado por los inquilinos entre 2017 y 2024. Otros 11,1 millones de dólares en concepto de sanciones civiles y honorarios de abogados se destinarán al Distrito.

La oficina de Schwalb informó que ya se han recaudado 1,1 millones de dólares mediante un acuerdo extrajudicial con la antigua empresa administradora del edificio, Vantage Management. Estos fondos se distribuirán entre los inquilinos afectados.

“Esta es una victoria significativa e histórica para miles de inquilinos de Marbury Plaza, que estuvieron sometidos a condiciones de vida peligrosas e ilegales durante años”, dijo Schwalb.

Redman dijo que ni ella ni sus vecinos querían abandonar el complejo, que describió como uno de los que tiene las mejores vistas de Washington D.C.

“Ha sido una batalla muy, muy, muy, muy, muy larga”, dijo.

Trayon White, concejal del distrito 8, quien representa la zona, dijo que la sentencia de 41 millones de dólares “muestra lo que sucede cuando los inquilinos se movilizan y el Distrito los apoya”.