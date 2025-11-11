Las Fuerzas Armadas de Venezuela ordenan un despliegue «masivo» ante las «amenazas imperiales»

Las Fuerzas Armadas de Venezuela activaron el martes un despliegue «masivo» en todos los estados del país para responder a las «amenazas imperiales» de Estados Unidos, que mantiene su operativo militar antidrogas en la región y espera la llegada de su portaaviones más avanzado.

Desde finales de agosto el ejército de Estados Unidos mantiene presencia en el Caribe para frenar el narcotráfico presuntamente proveniente de Colombia y Venezuela. El operativo ha dejado un saldo de 20 embarcaciones bombardeadas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico y 76 muertes.

Venezuela considera que el operativo estadounidense busca derrocar a Nicolás Maduro, quien ha reiterado sus llamados de paz, pero dice estar preparado para defenderse y muestra constantemente actividades militares en el país.

Un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa venezolano indica que se ejecuta un «despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas, unidades militares, milicia bolivariana (civiles enlistados)», entre otras estructuras de defensa policial, militar y ciudadana.

El canal televisivo estatal VTV difundió discursos de líderes militares en varios estados del país, con imágenes de la movilización de efectivos y el uso de armamento y equipo militar.

Sin embargo, estos anuncios frecuentes y ampliamente difundidos por el gobierno no necesariamente se traducen en operaciones visibles sobre el terreno.

Maduro advirtió el lunes que su estructura tiene «fuerza y poder» para responder ante Estados Unidos, en la que incluiría a civiles. «Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer daño, desde el mismo momento en el que se decretara la orden de operaciones, (tendríamos) movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela», dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la semana pasada los temores de una guerra con Venezuela, pero dijo que cree que los días de Maduro en el poder están contados.

En los próximos días se espera la llegada a la región del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y avanzado del ejército estadounidense, que se uniría al despliegue militar a pocos cientos de kilómetros de las costas venezolanas.