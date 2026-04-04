Casi 17.000 votos anticipados fueron emitidos en Prince William para el referéndum de redistribución de distritos

Según la Oficina Electoral del condado de Prince William, se han emitido más de 16.500 votos para el referéndum de redistribución de distritos de Virginia desde que comenzó la votación anticipada el 6 de marzo.

La votación anticipada para las elecciones especiales del 21 de abril finalizará el 18 de abril. En la boleta electoral figura una pregunta que consulta a los residentes sobre si se debe enmendar la constitución de Virginia para permitir que la Asamblea General de Virginia adopte nuevos distritos congresionales. El plan de redistribución de distritos de mediados de la década ha sido impulsado por los demócratas para asegurar más escaños en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Según Thalia Simpson, portavoz de la Oficina Electoral del Condado de Prince William, la participación total en el condado para la votación anticipada fue de 16.635 personas hasta el 27 de marzo, lo que incluye 5.187 votos presenciales y 11.448 votos por correo, lo que representa el 5,01% de los 332.197 votantes registrados del condado.

La Oficina Electoral no proporcionó un desglose por distrito judicial.

“No queremos que nadie pueda deducir quién ha votado ni quién podría votar de qué manera”, declaró Simpson a InsideNoVa en una llamada telefónica el 30 de marzo. “Por lo tanto, no divulgamos ese nivel de detalle en esta etapa”.

Las sucursales en el condado de Prince William abrirán el próximo fin de semana, 11 de abril. Las seis ubicaciones son:

Oficina Electoral — 9250 Lee Ave., Suite 1, Manassas, VA 20110 (actualmente abierta para votación anticipada desde el 6 de marzo)

Edificio AJ Ferlazzo — 15941 Donald Curtis Drive, Woodbridge, VA 22191

Tribunal de Brentsville — 12229 Bristow Road, Bristow, VA 20136

Centro Comunitario de Dumfries — 17757 Main St., Dumfries, VA 22026

Biblioteca de Haymarket Gainesville — 14870 Lightner Road, Haymarket, VA 20169

Oficina del DMV de Woodbridge — 2731 Caton Hill Road, Woodbridge, VA 22191

También habrá buzones para depositar las papeletas de voto por correo en los seis centros de votación. El horario de votación es el siguiente:

De lunes a viernes: de 8:30 a 16:30, y los miércoles hasta las 19:00.

Sábados 11 y 18 de abril: de 8:30 a 17:00.

Domingo, 12 de abril, 11:11 a. m. – 5 p. m.

En todo el estado, se han emitido 619.741 votos hasta el miércoles, según datos del Proyecto de Acceso Público de Virginia. Esto incluye 412.502 votos presenciales y 207.239 por correo.

Según informa el Virginia Mercury, varias jurisdicciones de mayoría republicana ya han emitido entre el 10% y el 15% de sus votos entre los votantes registrados, lo que indica una fuerte participación del Partido Republicano.

Sin embargo, Simpson advirtió que las cifras iniciales podrían ser engañosas, ya que las poblaciones podrían ser más pequeñas que en áreas con cientos de miles de votantes registrados, lo que facilitaría superar el umbral porcentual.