Una tienda de muebles y artículos varios en DC cerrará sus puertas el viernes

Después de casi 30 años en el negocio en Washington D. C., Miss Pixie’s Furnishings and Whatnot cerrará sus puertas el Viernes Santo.

Ha sido un elemento básico del vecindario de Adams Morgan, vendiendo arte hecho localmente y muebles de segunda mano.

“Me jubilaré y me mudaré a mi casa en la costa este”, dijo Pixie Windsor, la dueña de la tienda.

Durante 28 años, “Hemos vendido alfombras, cubiertos, postales, revistas usadas, mucha vajilla y cristalería, y muchas obras de arte geniales”.

Windsor ha tenido mucha ayuda y muchos clientes leales desde que la tienda abrió hace décadas.

“He tenido mucho apoyo y muchos buenos amigos que me han ayudado. Incluso ha habido personas que me han ayudado haciendo una entrega de vez en cuando o cuidando la tienda por un minuto”, dijo Windsor a WTOP. “Todos mis amigos, vecinos y las comunidades de alrededor han sido realmente maravillosos, y me alegro de haber podido compartir eso con todos”.

Windsor conoció a muchos de sus clientes cuando eran jóvenes y se mudaban a Washington D. C. por primera vez para ir a la universidad.

“Es una ciudad universitaria, así que muchos chicos vienen y, ya sabes, a veces con sus padres, a veces solos, y compran sus cosas para la escuela: mesitas de noche, espejos, todo eso”, dijo.

Y como Washington D. C. es una ciudad tan internacional con viajeros de todo el mundo caminando por sus calles, a menudo consigue muebles y demás para su tienda de todo el mundo.

“Muchas propiedades de diplomáticos”, dijo Windsor. “Puedo decir que han estado en India, Turquía, China, se nota por las cosas que tenían”.

Dijo que tiene muchos lugares donde puede quedarse en el extranjero con amigos, ahora que puede tomarse algunos días de vacaciones.

Si bien seguirá vendiendo alguna obra de arte ocasionalmente en línea, el último día de la tienda será el viernes. La mayoría de los artículos tienen al menos un 20 % de descuento.

Una pieza de la tienda de la que Windsor está particularmente enamorada es un sofá circular blanco

“Llevo 28 años queriendo uno, y justo la semana antes de que cerremos, veo uno”, dijo Windsor en broma.