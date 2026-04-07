Presentan una oferta de 64.000 millones de dólares por Universal Music Group, el sello discográfico de Taylor Swift

La firma Pershing Square Capital Management, del inversor activista Bill Ackman, ha ofrecido comprar Universal Music Group , el sello discográfico de Taylor Swift y Bad Bunny , en una transacción en efectivo y acciones valorada en aproximadamente 64.000 millones de dólares.

El acuerdo propuesto implicaría la fusión de Universal Music con Pershing Square SPARC Holdings, una empresa de adquisición aprobada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en 2023. Los planes contemplan que la nueva compañía tenga su sede en Nevada y que traslade su cotización bursátil de Ámsterdam a la Bolsa de Nueva York.

“El precio de las acciones de UMG se ha estancado debido a una combinación de problemas que no están relacionados con el rendimiento de su negocio musical y, lo que es más importante, todos ellos pueden solucionarse con esta transacción”, dijo Ackman en un comunicado el martes.

El valor total de la operación, que incluye efectivo y acciones, se estima en 30,40 euros por acción, o 35,12 dólares. Esto sitúa el valor de Universal Music en aproximadamente 56.000 millones de euros, según sus acciones en circulación.

Los accionistas de Universal Music recibirán 9.400 millones de euros en efectivo (o 5,05 euros por acción) y 0,77 acciones de la empresa recién creada por cada acción de Universal Music que posean.

Universal Music no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Según Pershing Square, se prevé que la transacción propuesta se cierre a finales de año.

En 2021, Ackman rechazó un acuerdo que le habría otorgado una participación del 10% en Universal Music. En aquel momento, Ackman alegó dudas de la SEC sobre si la estructura de una empresa de adquisición con fines especiales permitiría dicha adquisición según las normas de la Bolsa de Nueva York.

Las acciones de Universal subieron más del 10% durante la sesión bursátil de mediodía en Ámsterdam.