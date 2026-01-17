Abigail Spanberger se convierte en la primera gobernadora de VA en una histórica toma de posesión

La demócrata Abigail Spanberger juró su cargo como la primera gobernadora de Virginia. Spanberger prestó juramento al mediodía del sábado, bajo una fría llovizna, frente al Capitolio estatal, tras siglos de hombres en el cargo más importante del estado.

Spanberger derrotó a la republicana Winsome Earle-Sears para suceder al gobernador Glenn Youngkin, también republicano. Esto marca un nuevo capítulo, ya que los demócratas controlan el poder en Virginia mientras el presidente republicano Donald Trump ocupa la vecina Casa Blanca.

Otros dos demócratas también prestaron juramento. Ghazala F. Hashmi, la primera mujer musulmana en ocupar un cargo estatal en Estados Unidos, es la nueva vicegobernadora. Jay Jones es la primera persona negra elegida fiscal general en Virginia.

Spanberger, exagente de casos de la CIA y congresista, derrotó a la republicana Winsome Earle-Sears en noviembre. Su investidura como la 75.ª gobernadora del estado es un hito histórico: solo hombres han ocupado el cargo desde que Virginia se convirtió en estado libre asociado en 1776. Y ninguna mujer había sido gobernadora colonial antes de esa fecha.

Se referirán a ella con la formalidad tradicional: “Señora Gobernadora” o, como lo expresan algunos funcionarios, “su excelencia”.

Según “Una guía sobre el protocolo y las tradiciones de Virginia”, los hombres del grupo oficial visten abrigos de mañana y las mujeres trajes oscuros para la inauguración y muchos, incluido el marido de la nueva gobernadora, mantuvieron esa tradición el sábado.

Pero como la primera mujer gobernadora, Spanberger vistió de blanco el sábado, un posible homenaje al movimiento por el sufragio femenino. Llevaba un broche dorado en su largo abrigo blanco.