Los infractores de cámaras de velocidad fuera del estado podrían tener que pagar según el nuevo proyecto de ley que está siendo considerado en Maryland

Los legisladores de Maryland considerarán nuevos acuerdos de reciprocidad con otros estados en torno a las infracciones de cámaras de velocidad.

Actualmente, los conductores de otros estados pueden recibir multas por exceso de velocidad en Maryland, pero suele ser difícil conseguir que paguen. De hecho, cientos de miles de personas multadas por exceso de velocidad en zonas de obras en las carreteras de Maryland simplemente han ignorado las multas sin mayores consecuencias.

Se desconoce el número de personas que han hecho lo mismo con billetes de los gobiernos condales y municipales.

Es posible que todo eso pueda cambiar.

Un proyecto de ley que los legisladores estatales considerarán en Annapolis, a instancias de la oficina del gobernador y el Departamento de Transporte de Maryland, permitiría al estado comenzar a celebrar lo que se conoce como «acuerdos de reciprocidad» con otras jurisdicciones.

Esto significa que alguien de fuera del estado que pase por una cámara de velocidad en Maryland e ignore la multa ahora tendrá que preocuparse por poder volver a registrar su vehículo en su estado de origen si Maryland llega a un acuerdo con esa jurisdicción.

La otra cara de la moneda es que quien pase a toda velocidad por una cámara de velocidad en el Distrito e ignore la multa enfrentaría consecuencias similares en Maryland. Los líderes de DC llevan años pidiendo esto.

“Tenemos acuerdos con estados pares para cosas como infracciones de velocidad u otros tipos de infracciones en las carreteras, para citaciones producidas por la Policía Estatal de Maryland”, dijo Joe McAndrew, secretario adjunto de desarrollo y ejecución de proyectos en el Departamento de Transporte de Maryland.

Los únicos datos sobre multas de cámara no pagadas que tiene el estado provienen de las cámaras que opera en zonas de obras en las carreteras.

“Desde 2010, hemos tenido 770,000 multas por exceso de velocidad en zonas de obras sin pagar”, dijo McAndrew. “El 63% se atribuye a vehículos de otros estados”.

También admitió que el estado ha discutido el potencial de un acuerdo de reciprocidad con miembros del Consejo de DC.

“Tenemos fronteras porosas. Nuestras carreteras nos conectan”, dijo McAndrew. “Y queremos asegurarnos de que lo que esperamos que alguien haga dentro del estado de Maryland, nuestros residentes también lo hagan en Washington D. C. o en otros estados similares”.

Sin embargo, McAndrew dijo que no se trata de dinero sino de seguridad, citando datos que, según él, demuestran que las cámaras de velocidad y de señales de stop hacen que las carreteras sean más seguras.

“Se producen muertes y accidentes graves en la carretera, y se agravan a medida que aumenta la velocidad”, dijo McAndrew. “Por lo tanto, si podemos reducir la velocidad, aumenta la probabilidad de que nadie muera y se reduzcan los daños materiales y corporales”.

En una declaración, el miembro del Consejo de DC, Charles Allen, dijo que el desarrollo era un «paso alentador».

“Aplaudo una mayor colaboración en el DMV para responsabilizar a los conductores peligrosos en Maryland, Virginia y Washington D. C.”, dijo Allen. “La gente conduce más despacio y con mayor seguridad cuando sabe que habrá controles por exceso de velocidad. Lo sabemos por nuestros propios datos. Es una manera sensata de hacer que las carreteras de nuestra región sean más seguras para todos”.

Allen se desempeña como presidente del Comité de Transporte y Medio Ambiente del Distrito.

Si bien la oficina del gobernador es quien impulsa este proyecto de ley, históricamente, la legislatura se ha mostrado reticente a ampliar las facultades de las cámaras de velocidad con demasiada rapidez. La primera audiencia de la versión del Senado de la legislación está programada para la próxima semana.