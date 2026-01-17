Después de una persecución salvaje, un policía estatal de VA resultó herido en un accidente

Una persecución caótica que se extendió por dos condados del norte de Virginia terminó el viernes por la tarde con un conductor en la cárcel y un policía estatal de Virginia recuperándose de heridas menores.

Matthew Demlein, portavoz de la Policía Estatal de Virginia, dijo que el incidente comenzó alrededor de las 3 p. m. del viernes, cuando la Policía del Condado de Fairfax detectó un Dodge Nitro 2011 vinculado a un posible caso de secuestro doméstico en el Condado de Prince William.

Los agentes procedieron a detener el tráfico en los carriles en dirección norte de la Interestatal 95, pero el conductor —identificado posteriormente como Carlos Gómez Lozano, residente de Woodbridge— se negó a detenerse, según Demlein. Esto llevó a la policía a la Interestatal 495 en dirección este antes de que se suspendiera la persecución en la frontera con Maryland.

Aproximadamente 90 minutos después, la Policía del Condado de Prince William vio el mismo auto en Dale City e intentó detenerlo de nuevo, sin éxito. Una segunda persecución llevó al vehículo a retomar la I-95, dijo Demlein.

Mientras un agente de la Policía Estatal de Virginia intentaba detenerse cerca de Prince William County Parkway, Gómez Lozano evadió la captura conduciendo hacia el sur por los carriles norte de la I-95. Sin embargo, el vehículo se detuvo tras chocar contra la patrulla de un agente que acudía al lugar y otros dos vehículos civiles.

Posteriormente, Gómez Lozano huyó del lugar, pero fue rápidamente arrestado por la policía del condado de Prince William.

El policía atropellado sufrió heridas leves y no requirió hospitalización, dijo Demlein.

La policía del condado de Prince William continúa investigando el accidente y el supuesto secuestro.