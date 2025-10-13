Una mujer murió tras recibir un disparo de su exnovio

Se está llevando a cabo una investigación por homicidio luego de que una mujer recibió un disparo fatal por parte de su exnovio cuando salía de su casa en Wheaton, Maryland, la madrugada del domingo.

La Policía del Condado de Montgomery informó que el tiroteo tuvo lugar en la cuadra 1700 de Imperial Drive y que la mujer de 47 años fue declarada muerta en el lugar. La policía acudió a la zona poco antes de las 8:30 a. m.

Una investigación preliminar, dijo la policía, reveló que la mujer recibió varios disparos de su exnovio, quien posteriormente huyó de la escena.

Después de hablar con un testigo que proporcionó una descripción del pistolero y su vehículo, los investigadores encontraron al individuo conduciendo cerca de Horizon Place en el sexto distrito.

Tras una persecución policial que incluyó el vuelco y el choque del coche del exnovio, el pistolero fue detenido y trasladado al hospital con heridas leves.

La policía no ha revelado los nombres ni de la mujer ni de su ex novio.