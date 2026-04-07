Irán pide la formación de cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas ante la proximidad del plazo fijado por Trump

Los ataques aéreos sacudieron Teherán el martes, y las autoridades iraníes instaron a los jóvenes a formar cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas, horas antes de que expirara el último plazo impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump a la República Islámica para que reabriera el crucial estrecho de Ormuz o se enfrentara a duros ataques contra su infraestructura.

Trump había prorrogado plazos anteriores , pero sugirió que el fijado para las 8 de la noche en Washington era definitivo, y la retórica de ambas partes alcanzó un punto álgido, dejando a los iraníes en vilo. Trump amenazó con destruir todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no permitía que se reanudara por completo el tráfico en el estrecho, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz. El presidente iraní afirmó que 14 millones de personas, incluido él mismo, se habían ofrecido como voluntarias para luchar.

Si bien Irán no puede igualar la sofisticación del armamento estadounidense e israelí ni su dominio aéreo, su control sobre el estrecho está causando graves daños a la economía mundial y aumentando la presión sobre Trump, tanto en su país como en el extranjero, para que encuentre una salida al conflicto.

Funcionarios involucrados en las gestiones diplomáticas afirmaron que las conversaciones continuaban, pero Irán rechazó la última propuesta estadounidense y no estaba claro si se llegaría a un acuerdo a tiempo para evitar los ataques con los que Trump había amenazado. Líderes mundiales y expertos advirtieron que ataques tan destructivos como los que Trump había amenazado podrían constituir un crimen de guerra .

Mientras tanto, una oleada de ataques sacudió Irán, incluso en zonas residenciales de Teherán, causando la muerte de casi tres docenas de personas. Irán también atacó a Israel y Arabia Saudita, lo que provocó el cierre temporal de un importante puente.

A medida que se acerca la fecha límite, la retórica se intensifica.

Al recalcar el plazo límite del martes, Trump advirtió que «todo el país puede ser derrotado en una sola noche».

“Todos los puentes de Irán quedarán destruidos para la medianoche de mañana”, dijo el lunes, y todas las centrales eléctricas “arderán, explotarán y nunca más volverán a utilizarse”.

En respuesta, Irán hizo un llamamiento a «todos los jóvenes, atletas, artistas, estudiantes y alumnos universitarios y sus profesores» para que formaran cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas.

“Las centrales eléctricas son nuestro patrimonio nacional y nuestro capital”, declaró Alireza Rahimi, identificado por la televisión estatal iraní como secretario del Consejo Supremo de la Juventud y la Adolescencia, en un comunicado en vídeo.

En el pasado, los iraníes han formado cadenas humanas alrededor de instalaciones nucleares en momentos de alta tensión con Occidente. Sin embargo, esta vez no estaba claro quién respondería al llamado, y al parecer una importante central eléctrica en Teherán había sido cerrada por motivos de seguridad en el momento en que debía comenzar la manifestación.

El presidente Masoud Pezeshkian publicó en X que 14 millones de iraníes habían respondido a las campañas de los medios estatales y de mensajes de texto que instaban a la gente a ofrecerse como voluntarios para luchar.

“Yo también he estado, estoy y seguiré estando dispuesto a dar mi vida por Irán”, escribió Pezeshkian.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria, de carácter paramilitar, advirtió que Irán «privaría a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años» y extendería sus ataques por toda la región del Golfo si Trump cumple su amenaza.

Un general de la Guardia Revolucionaria también instó a los padres a enviar a sus hijos a vigilar los puestos de control, que han sido blanco repetido de ataques aéreos.

En Teherán, el ambiente era sombrío. Un joven en una cafetería comentó que la situación se estaba volviendo cada vez más desesperada y que ahora el país se enfrenta a la posibilidad de cortes de energía masivos si Trump cumple su promesa.

“Siento que estamos atrapados entre las hojas de unas tijeras”, dijo el hombre, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

La amenaza de Trump provoca advertencias sobre crímenes de guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, se sumó a un coro cada vez mayor de voces internacionales que piden moderación, afirmando que los ataques contra infraestructuras civiles y energéticas «están prohibidos por las normas de la guerra y el derecho internacional».

“Sin duda, desencadenarían una nueva fase de escalada, de represalias, que arrastraría a la región y a la economía mundial a un círculo vicioso”, declaró el ministro en la cadena de televisión France Info.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también advirtió a Estados Unidos que los ataques contra infraestructuras civiles están prohibidos por el derecho internacional, según informó su portavoz.

Estos casos son notoriamente difíciles de procesar, y Trump dijo a los periodistas que no le preocupa «en absoluto» cometer crímenes de guerra.

Una oleada de ataques aéreos golpea Irán, que dispara contra Arabia Saudita e Israel.

Una serie de intensos ataques aéreos sacudieron Teherán, incluyendo zonas residenciales. En el pasado, este tipo de ataques han tenido como objetivo a funcionarios del gobierno y de seguridad iraníes.

El ejército israelí anunció un ataque contra una planta petroquímica iraní en Shiraz, siendo este el segundo día consecutivo que ataca una instalación de este tipo . Israel también emitió una advertencia en persa instando a los iraníes a evitar los trenes durante todo el día, probablemente anunciando ataques planeados contra la red ferroviaria.

Otro ataque tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Khorramabad, en el oeste de Irán, y un atentado contra un objetivo no identificado en la provincia de Alborz, al noroeste de Teherán, dejó 18 muertos, según informaron los medios estatales.

Nueve personas murieron en la ciudad de Shahriar y otras seis en Pardis en otros ataques aéreos, según informaron medios iraníes.

A primera hora del martes, Teherán lanzó siete misiles balísticos contra Arabia Saudí, que, según las autoridades, provocaron una lluvia de escombros cerca de instalaciones energéticas al ser interceptados.

Los ataques llevaron a Arabia Saudí a cerrar temporalmente la calzada Rey Fahd, la única conexión por carretera entre Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Armada estadounidense, y la península arábiga.

Irán también atacó a Israel, y se reportaron impactos de misiles en Tel Aviv y Eilat.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero el gobierno no ha actualizado la cifra de fallecidos en días.

En Líbano, donde Israel combate a los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, han muerto más de 1.400 personas y más de un millón han sido desplazadas . Once soldados israelíes han fallecido allí.

En los estados árabes del Golfo y en la Cisjordania ocupada, han muerto más de dos docenas de personas, mientras que en Israel se han reportado 23 muertos y 13 militares estadounidenses han fallecido.

Estrangulamiento en el Estrecho de Ormuz

Irán bloqueó el tráfico marítimo a través del estrecho tras el ataque de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, que dio inicio a la guerra. Este bloqueo, sumado a los ataques de Irán contra la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo, ha disparado los precios del petróleo, elevando el precio de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de Oriente Medio.

En las operaciones al contado del martes, el crudo Brent, el referente internacional, superó los 108 dólares por barril, lo que supone un aumento de alrededor del 50% desde el inicio de la guerra.

El lunes, Teherán rechazó una propuesta de alto el fuego de 45 días y afirmó que desea el fin definitivo de la guerra. Sin embargo, a medida que se acercaba el plazo fijado por Trump el martes, un funcionario indicó que las comunicaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán continuaban. El funcionario añadió que los mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía “trabajan a contrarreloj” para alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite.

Según declaró, Irán ha condicionado la reapertura del estrecho de Ormuz al levantamiento de las sanciones, y Estados Unidos está dispuesto a suavizar algunas sanciones, especialmente las impuestas al sector petrolero iraní, en parte para estabilizar el mercado petrolero mundial.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para tratar temas diplomáticos en curso.