Las temperaturas gélidas podrían matar plantas sensibles en la región de Washington D.C.

No se dejen engañar por las temperaturas de 27 grados centígrados de los últimos días: las temperaturas gélidas que llegarán a algunas zonas de la región de Washington D.C. la madrugada del miércoles podrían matar a las plantas delicadas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por heladas para las zonas al oeste de la Interestatal 95. La alerta estará vigente desde las 12:01 de la madrugada del miércoles hasta las 9 de la mañana, ya que se espera que las temperaturas desciendan por debajo del punto de congelación, llegando a alcanzar los 31 grados.

La alerta por heladas abarca la región de Washington D.C., incluyendo los condados de Anne Arundel, Prince George y Charles en Maryland, el condado de King George y las áreas de Arlington, Falls Church y Alexandria en Virginia, además del Distrito de Columbia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, ese frío intenso podría arruinar los cultivos, la vegetación sensible y dañar las tuberías exteriores desprotegidas.

Si no puedes meter la planta dentro de casa, algunos expertos recomiendan usar plástico para protegerla de las heladas .

Pronóstico

HOY: Mayormente soleado, ventoso y fresco. Máximas entre 53 y 59 grados.

Vientos: del noroeste de 15 a 25 mph, con ráfagas de hasta 30 a 40 mph.

ESTA NOCHE: Mayormente despejado y frío. Alerta de heladas vigente. Temperaturas mínimas entre 27 y 36 grados.

Vientos: Ligeros.

MIÉRCOLES: Mayormente soleado. Máximas entre 54 y 57 grados.

Vientos: del sureste de 5 a 10 mph.

JUEVES: Mayormente nublado. Máximas entre 62 y 67 grados.

Vientos: del sur de 10 a 15 mph.

VIERNES: Mayormente soleado. Máximas entre 70 y 75 grados.

Vientos: del sureste de 5 a 10 mph.