Arrecian combates en la frontera entre Camboya y Tailandia antes de la llamada prevista de Trump

Nuevos combates arreciaron el jueves en la frontera entre Camboya y Tailandia, incluso cerca de templos antiguos, antes de la llamada que el presidente estadounidense Donald Trump dijo prever hacer a los gobernantes de ambos países, en busca de un alto al fuego.

Al menos 19 personas han muerto en este conflicto fronterizo, diez civiles camboyanos y nueve soldados tailandeses, según autoridades de ambos países del sudeste asiático.

Más de medio millón de personas han sido desplazadas, en su mayoría en Tailandia, en medio de los choques con aviones, tanques y drones.

Los enfrentamientos estallaron el domingo por una vieja disputa fronteriza, menos de dos meses después de un acuerdo de alto al fuego firmado junto con Trump.

Pero los choques de esta semana han sido los más mortales desde los combates de cinco días en julio, que dejaron decenas de muertos antes de la firma de la frágil tregua en agosto.

Trump dijo que esperaba hablar el jueves con los gobernantes de Tailandia y Camboya para exigirles detener el enfrentamiento.

Ambos bandos se acusan mutuamente del reinicio del conflicto, que se expandió a cinco provincias de Tailandia y Camboya, según un análisis de AFP basado en datos oficiales.

Este jueves por la mañana, cientos de familias evacuadas del noreste de Tailandia se despertaron en un edificio universitario de la ciudad de Surin, habilitado como albergue.

Unas mujeres preparaban pasta de chile y un grupo de voluntarios removían grandes ollas de comida.

Rat, una agricultora de 61 años, que prefirió no dar su apellido, dijo que tuvo que irse de su casa con su familia justo antes de que empezara la siembra de yuca.

«Solo quiero volver a casa y cultivar de nuevo», declaró a la AFP. «Cada vez que empiezan de nuevos los combates, se siente como si la vida volviera a entrar en pausa».

– Patrimonio cultural –

Periodistas de AFP en la provincia noroccidente camboyana de Oddar Meanchey escucharon los impactos de artillería que llegaban desde una zona donde hay templos disputados por ambos países.

El Ministerio de Defensa camboyano indicó en un comunicado que las fuerzas tailandesas habían lanzado un ataque la mañana del jueves en esa provincia, «bombardeando la zona del templo Khnar».

Al otro lado de la frontera, el ejército tailandés anunció un toque de queda entre las 19H00 y las 05H00 desde el miércoles en algunas partes de Sa Kaeo.

Las fuerzas tailandesas dijeron el miércoles que ese día militares camboyanos dispararon cohetes que cayeron cerca del hospital Phanom Dong Rak, en la provincia de Surin, al norte de Sa Kaeo.

Según el gobierno de Camboya, más de 101.000 personas han sido evacuadas, mientras que las autoridades tailandesas indicaron que más de 400.000 civiles fueron trasladados a refugios.

Estados Unidos, China y Malasia mediaron un alto al fuego en julio, y en octubre, Trump respaldó una declaración conjunta de un acuerdo de paz.

Pero Tailandia lo suspendió en noviembre tras denunciar un incidente con una mina explosiva.

La agencia cultural de la ONU, la Unesco, urgió la «protección del patrimonio cultural de la región en todas sus formas», en medio de los combates.

Varios de los templos en la zona en disputa integran la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

En 2008 se produjeron enfrentamientos entre los dos países por una extensión de tierra cerca de un templo fronterizo de 900 años de antigüedad.

De 2008 a 2011, una veintena de personas murieron y decenas de millas tuvieron que abandonar sus hogares debido a brotes esporádicos de violencia.