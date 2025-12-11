Macron, Starmer y Merz hablaron con Trump sobre Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que habló con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y con otros dirigentes europeos sobre Ucrania «para intentar avanzar».

La llamada duró 40 minutos, según el mandatario francés. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, también participaron en la conversación, según el Palacio del Elíseo.

Según la misma fuente, los dirigentes trataron sobre los «últimos acontecimientos» relacionados con la «mediación emprendida por Estados Unidos y aplaudieron sus esfuerzos para lograr una paz fuerte y duradera en Ucrania y poner fin a las matanzas».

«Este intenso trabajo continúa y continuará en los próximos días», añadió el Elíseo. Los mandatarios «acordaron que se trataba de un momento crítico para Ucrania, para su pueblo y para la seguridad común de la región euro-atlántica», indicó la Presidencia francesa.

Starmer, Macron y Merz se reunieron el lunes en Londres con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para expresarle su apoyo en momentos en que Washington presiona a Kiev para que haga determinadas concesiones para poner fin a la guerra con Rusia.

Macron y Starmer también presidirán el jueves una nueva reunión, por videoconferencia, de la «coalición de voluntarios», que agrupa a países que apoyan a Ucrania dispuestos a proporcionar «garantías de seguridad» en el marco de un eventual alto al fuego o acuerdo de paz.