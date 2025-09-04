Murió Giorgio Armani, el gran diseñador de moda multimillonario

Giorgio Armani , el icónico diseñador italiano que transformó el concepto de elegancia discreta en un imperio de la moda multimillonario, falleció el jueves, confirmó su casa de moda. Tenía 91 años.

Armani falleció en su casa, «en paz, rodeado de sus seres queridos», declaró la casa de moda. «Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros», declaró la casa de moda en un comunicado.

Armani, uno de los nombres y rostros más reconocibles en la industria de la moda mundial, se perdió la Semana de la Moda de Milán en junio de 2025 por primera vez durante los avances de la colección masculina Primavera-Verano 2026 para recuperarse de una condición no revelada.

Estaba planeando un gran evento para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán este mes.

Se celebrará un velatorio público en el Teatro Armani, donde presentó sus colecciones de prêt-à-porter el sábado y el domingo. El funeral se celebrará en privado y no se han revelado detalles.

Las condolencias y los recuerdos llegaron de parte de los líderes políticos y otros diseñadores de moda de Milán.

“El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado para siempre”, dijo Donatella Versace, cuyo difunto hermano, Gianni Versace, fue rival estilístico de Armani en la década de 1990.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que a menudo vestía el traje de negocios de Armani, recordó al diseñador por su «elegancia, sobriedad y creatividad» y dijo que era «un símbolo de la mejor Italia».

A partir de una chaqueta sin forro, un par de pantalones sencillos y una paleta urbana, Armani puso el estilo italiano prêt-à-porter en el mapa de la moda internacional a fines de la década de 1970, creando una silueta relajada e inmediatamente reconocible que ha impulsado a la casa de moda durante medio siglo.

Desde la oficina ejecutiva hasta la gran pantalla de Hollywood, Armani vistió a los ricos y famosos con estilos clásicos de sastrería, confeccionados en telas ultrasuaves y tonos suaves. Sus elegantes trajes de etiqueta y sus brillantes vestidos de noche a menudo acaparaban la atención en las alfombras rojas de la temporada de premios.

Al momento de su muerte, Armani había armado un imperio valuado en más de 10 mil millones de dólares, que además de ropa incluía accesorios, artículos para el hogar, perfumes, cosméticos, libros, flores e incluso chocolates, lo que lo situaba entre los 200 multimillonarios más importantes del mundo, según Forbes.

El diseñador también era propietario de varios bares, clubes, restaurantes y de su propio equipo de baloncesto, el EA7 Emporio Armani Milán, más conocido como Olympia Milán. Armani abrió más de 20 restaurantes desde Milán hasta Tokio desde 1998, y dos hoteles: uno en Dubái en 2009 y otro en Milán en 2010.

El propio Armani fue la base de su estilo.

El estilo Armani empezó con el propio Giorgio Armani, desde sus penetrantes ojos azules enmarcados por un bronceado permanente y su temprana cabellera plateada, hasta sus característicos pantalones oscuros y camisetas de trabajo y la decoración minimalista de sus casas particulares.

La visión de la moda de Armani era la de una elegancia relajada donde la atención al detalle marcaba la diferencia.

«Diseño para la gente real. No hay ninguna virtud en crear ropa y accesorios que no sean prácticos», solía decir cuando le pedían que identificara a su clientela.

En la conversación, la encantadora sonrisa del diseñador y sus modales exquisitamente afables desmentían al duro hombre de negocios que se escondía tras él, capaz de convertir su talento creativo en un imperio de la moda valorado en más de 10 mil millones de dólares. Jamás una fusión ni una venta, Re Giorgio (Rey Jorge), como lo llaman los italianos, siempre fue su propio jefe.

Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, una pequeña ciudad al sur de Milán, Armani soñaba con ser médico antes de que un trabajo a tiempo parcial como decorador de escaparates en unos grandes almacenes de Milán le abriera los ojos al mundo de la moda.

En 1975, Armani y su socio Sergio Galeotti vendieron su Volkswagen por 10.000 dólares para fundar su propia marca de prêt-à-porter masculino. Un año después, lanzaron su línea de ropa femenina.

El símbolo de su nuevo estilo fue la chaqueta deportiva sin forro, lanzada a finales de los 70 y que se convirtió en un éxito instantáneo, desde Hollywood hasta Wall Street. El diseñador combinó la chaqueta con una sencilla camiseta, una prenda que él denominó «el alfa y el omega del alfabeto de la moda».

El traje Armani pronto se convirtió en un imprescindible en el armario del hombre adinerado. Y para las mujeres, la introducción del traje pantalón en los despachos ejecutivos fue prácticamente revolucionaria. Conocido como el «traje de poder», con su chaqueta con hombreras y pantalones a medida, se convirtió en el sello distintivo de la clase ascendente de mujeres de negocios en la década de 1980.

Con el paso de los años, Armani suavizaría su estilo con detalles delicados, telas lujosas y tonos más brillantes para su paleta básica de beige y gris. Su insistencia en pantalones y chaquetas llevó a algunos críticos a etiquetar su moda como «andrógina».

Armani llega a Hollywood

El clásico cinematográfico de 1980, «American Gigolo», catapultó tanto a Armani como al actor Richard Gere a la fama en Hollywood. Vestido de Armani, Gere se convirtió en el nuevo galán favorito de Estados Unidos, y «Geeorgeeo», como lo llamaban, en el diseñador más popular del mundo del glamour.

Su conexión con Hollywood le valió créditos como diseñador de vestuario en más de 200 películas y, en 2003, un lugar en el “Paseo del Estilo” de Rodeo Drive.

La noche de los Oscar siempre brilló, con elegantes trajes para los hombres y resplandecientes vestidos para las mujeres. Sean Penn, ganador del Oscar a mejor actor en 2009, recogió su estatuilla con un conjunto negro sobre negro de Armani, mientras que la nominada a mejor actriz, Anne Hathaway, desfiló por la alfombra roja con un brillante vestido de noche blanco sin tirantes de la última colección de alta costura Privé de Armani.

Otros seguidores fieles de la marca fueron Jodie Foster, George Clooney, Sophia Loren y Brad Pitt. David y Victoria Beckham fueron la cara visible de su campaña publicitaria de ropa interior de 2009.

Tan significativo fue el impacto del estilo Armani, no sólo en cómo se vestía la gente sino en cómo abordaba la moda, que en 2000 el Museo Guggenheim de Nueva York presentó una retrospectiva de los primeros 25 años de Armani en la moda.

«Me encantan las cosas que envejecen bien, las que no pasan de moda y se convierten en ejemplos vivos de lo mejor», dijo Armani sobre sus esfuerzos.

Armani ha ido mucho más allá de la moda

Armani, quien mantuvo un firme control de su imperio y sus colecciones hasta el final, se había mostrado reacio a hablar de sucesión, pero había anunciado una fundación como herramienta sucesoria para evitar la división de sus negocios. Una rareza en el mundo de la moda italiana, nunca vendió ni una sola parte de su empresa a un tercero.

También indicó que la sucesión creativa recaería en su colaborador de larga data, Leo Dell’Orco, y su sobrina Silvana Armani, quienes han dirigido las colecciones de ropa masculina y femenina, respectivamente, para todas las colecciones de Armani: Giorgio Armani, Emporio Armani y Armani Exchange.

Hoy en día, el imperio Armani cuenta con más de 9.000 empleados, que se consideran parte de una familia, con mujeres representando la mitad de la alta dirección, además de siete centros industriales y más de 600 tiendas en todo el mundo, según cifras publicadas en 2023. Además de ropa y accesorios, la empresa produce perfumes, cosméticos y artículos para el hogar, además de vender sus propios dulces, flores e incluso libros. El diseñador abrió su quinta tienda multimarca en la elegante Quinta Avenida de Nueva York en febrero de 2009.

En el ámbito de la moda, Armani era propietario de varios bares, restaurantes y clubes, además del equipo de baloncesto. Pasaba su tiempo libre en escapadas a Broni, en la campiña cerca de Milán, la isla de Pantelleria, en Sicilia, y Saint-Tropez, en la Riviera Francesa. Cada casa lucía el sello distintivo del diseño Armani: paredes desnudas, piezas importantes y pocos adornos.

Al igual que muchos de sus colegas, Armani intentó recuperar parte de la fama y la fortuna que amasó durante el auge de la «moda milanesa», que situó el prêt-à-porter italiano en el centro del panorama mundial de la moda a principios del milenio. Personalmente involucrado en varias organizaciones benéficas dedicadas a la infancia y un firme defensor de la lucha contra el sida, en 2002 Armani fue nombrado embajador de buena voluntad de la ONU para los refugiados.

Galeotti falleció en 1985. Armani no tuvo hijos, pero mantuvo una estrecha relación con su sobrina Roberta. Ella abandonó una incipiente carrera cinematográfica para convertirse en su directora de relaciones públicas y solía representar a su tío, quien no era muy fiestero, en eventos sociales. Más recientemente, ha sido una intermediaria clave con el mundo de las celebridades como responsable de relaciones VIP.

En 2006, orquestó la boda de los actores Tom Cruise y Katie Holmes en un castillo medieval a las afueras de Roma, mientras que el tío Giorgio diseñó el atuendo de la novia y el novio.

A Armani le sobreviven su hermana Rosanna y su hijo Andrea Camerana; y sus sobrinas Silvana y Roberta, hijas de su difunto hermano Sergio.