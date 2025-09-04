El cofundador de BLM estrena documental sobre jóvenes sin hogar

La artista y autora Patrisse Cullors, mejor conocida por su papel en la cofundación del movimiento Black Lives Matter hace más de una década, dice que ha escrito una carta de amor a una versión más joven de sí misma que sabía lo que era estar sin hogar y buscar atención de sistemas inadecuados.

Con el documental «Close to Home», Cullors buscó brindar una plataforma a los jóvenes sin hogar de Los Ángeles que abogan por un enfoque centrado en la atención y en soluciones para la vivienda de adolescentes y jóvenes adultos en riesgo. Lo que ella y los protagonistas de la película no anticiparon fue que el estreno del documental en un festival coincidió con la demolición de campamentos de personas sin hogar por parte del presidente Donald Trump en la capital del país.

“El momento de nuestro debut, junto con la actual respuesta federal, crea un profundo contraste”, dijo Cullors, productora ejecutiva de “Close to Home” a través de su compañía Abolitionist Entertainment LLC. “Nuestra película revela lo que esos enfoques pasan por alto por completo: que detrás de cada tienda de campaña, cada puerta, cada refugio temporal, hay un joven con una historia, a menudo marcada por fallas del sistema mucho antes de llegar a las calles”.

Dirigido por Whitney Skauge, este documental de 30 minutos narra las historias de cuatro jóvenes líderes de LA Emissary, una organización fundada en 2021 para influir en la financiación, las políticas y los cambios en los sistemas que impactan directamente a la población joven, LGBTQ+ y sin hogar. Para cumplir la misión de LA Emissary de prevenir y, finalmente, erradicar la falta de vivienda juvenil en el condado de Los Ángeles, el público debe primero ver la humanidad de quienes necesitan ayuda, afirmó Detrell Harrell, coordinador de políticas y defensa de la organización.

“Vemos a la gente en la calle como una molestia. Más que personas, nos ven como basura”, dijo Harrell, de 21 años.

Harrell dijo que le preocupa que, en un momento de crecientes temores por los despliegues de la Guardia Nacional en las ciudades estadounidenses donde las poblaciones sin hogar a menudo sienten el peso de la represión, muchos jóvenes como él todavía sean vistos como descartables.

“Solo espero que esta película le muestre a la gente que hay una manera de sobrevivir”, dijo. “No es un panorama muy esperanzador ahora mismo, pero aun así, aquí estamos, sobreviviendo, trabajando, avanzando”.

Los recuentos oficiales y no gubernamentales de jóvenes sin hogar muestran consistentemente que el área metropolitana de Los Ángeles tiene una de las poblaciones más altas del país. Esto se debe en parte a que muchos sistemas —desde el bienestar infantil y la vivienda pública hasta la atención médica y la educación— les han fallado históricamente, afirmó Cullors.

“Este trabajo se siente como una continuación de la demanda de justicia, pero también me ha enseñado sobre la responsabilidad particular que conlleva documentar el dolor y la resiliencia de los jóvenes”, dijo sobre la película.

«Close to Home» continúa la labor artística de Cullors , tras casi una década en el foco de atención mundial como cofundador de BLM y envuelto en la controversia por una fundación afiliada al movimiento . Desde que se separó de BLM en 2021, Cullors ha escrito «An Abolitionist’s Handbook» y ha sido productor ejecutivo de «Eyes on the Prize: Hallowed Ground», una película de HBO Max inspirada en la serie documental de PBS sobre el Movimiento por los Derechos Civiles.

“Close to Home” se proyecta actualmente a través del Festival de Cine de Seattle y está disponible en 135 países hasta el 7 de septiembre a través de la plataforma en línea del festival, EOFlix.