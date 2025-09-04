Juez revierte recortes de miles de millones de dólares de la administración Trump a la Universidad de Harvard

Un juez federal en Boston ordenó el miércoles la revocación de los recortes del gobierno de Trump a más de 2.600 millones de dólares en fondos para becas de investigación para la Universidad de Harvard.

La jueza de distrito estadounidense Allison Burroughs falló a favor de la universidad Ivy League y dictaminó que los recortes equivalían a una represalia ilegal por el rechazo de Harvard a las demandas de la Casa Blanca de cambios en su gobernanza y sus políticas.

El fallo supone una victoria significativa para Harvard en su batalla contra la administración Trump , que también ha intentado impedir que la escuela reciba estudiantes extranjeros y ha amenazado con revocar su estatus de exención de impuestos.

El gobierno había vinculado las congelaciones en Harvard con las demoras en la gestión del antisemitismo en su campus, pero el juez declaró que la investigación financiada con fondos federales tenía poca conexión con el antisemitismo. «Una revisión del expediente administrativo dificulta concluir algo distinto a que los acusados ​​utilizaron el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológico contra las principales universidades del país», escribió Burroughs.

El fallo revierte una serie de congelaciones de fondos que posteriormente se convirtieron en recortes totales a medida que la administración Trump intensificaba su conflicto con la universidad más rica del país. De prosperar, promete revitalizar el extenso sistema de investigación de Harvard y cientos de proyectos que perdieron fondos federales.

Más allá del juzgado, la administración Trump y funcionarios de Harvard han estado negociando un posible acuerdo que pondría fin a las investigaciones y permitiría a la universidad recuperar el acceso a la financiación federal. El presidente Donald Trump ha declarado que quiere que Harvard pague no menos de 500 millones de dólares, pero no se ha concretado ningún acuerdo, a pesar de que la administración ha alcanzado acuerdos con Columbia y Brown.

La demanda de Harvard acusa a la administración Trump de emprender una campaña de represalias contra la universidad después de que esta rechazara una serie de demandas en una carta del 11 de abril de un grupo de trabajo federal contra el antisemitismo.

La carta exigía cambios radicales en las protestas en el campus, el ámbito académico y las admisiones. Su objetivo era abordar las acusaciones del gobierno de que la universidad se había convertido en un foco de liberalismo y toleraba el acoso antijudío en el campus.

Los funcionarios de Trump procedieron a congelar 2.200 millones de dólares en subvenciones de investigación el mismo día que Harvard rechazó las exigencias de la administración. La secretaria de Educación, Linda McMahon, declaró en mayo que Harvard ya no sería elegible para nuevas subvenciones , y semanas después, la administración comenzó a cancelar contratos con Harvard.

Mientras Harvard luchaba contra la congelación de fondos en los tribunales, agencias individuales comenzaron a enviar cartas anunciando que las becas de investigación congeladas se cancelarían en virtud de una cláusula que permitía su cancelación si dejaban de ajustarse a las políticas gubernamentales. Harvard ha optado por autofinanciar parte de su investigación, pero advirtió que no puede absorber el coste total de los recortes federales.

La moción de Harvard para un juicio sumario solicitaba a Burroughs que anulara los recortes y evitara futuros. Afirmaba que los recortes no abordaban el antisemitismo.

El presidente de Harvard, Alan Garber, se comprometió a combatir el antisemitismo, pero dijo que ningún gobierno “debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”.

La administración Trump niega que los recortes se hayan realizado como represalia, afirmando que las subvenciones estaban bajo revisión incluso antes del envío de la carta de demanda de abril. Argumenta que el gobierno tiene amplia discreción para cancelar contratos por razones políticas.

“Es política de Estados Unidos bajo la administración Trump no financiar instituciones que no aborden adecuadamente el antisemitismo en sus programas”, dice en documentos judiciales.

En una demanda independiente presentada por Harvard, Burroughs bloqueó previamente los esfuerzos de la administración Trump para impedir que la universidad acogiera a estudiantes internacionales. Trump ha declarado que la administración apelará si falla a favor de Harvard en la disputa sobre su financiación federal.