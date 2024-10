Murió el ex One Direction Liam Payne en Argentina al caer de un tercer piso

Liam Payne, exintegrante de la banda One Direction, murió este miércoles a los 31 años al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, sin que estuvieran claras las causas del incidente, mientras decenas de fans se congregaban a las afueras del lugar para despedirse del músico británico.

«Liam James Payne, compositor y guitarrista (…), falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en (el barrio de) Palermo», escribió la policía argentina en un comunicado, al detallar que una llamada hecha al número de emergencias 911 «informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol».

La prensa local difundió un audio atribuido a ese contacto con el 911 del encargado del hotel Casa Sur, en el se le oye decir: «Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación así que necesitamos que venga (…). Tiene balcón y estamos con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida».

El portavoz del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires emitió otro comunicado en el que informó que, «cuando los oficiales arribaron, el encargado afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel» y constataron «el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación».

Apenas minutos después de conocida la noticia, centenares de fanáticos y curiosos, en su mayoría de entre 20 y 30 años, se reunieron frente al hotel, custodiado por una docena de policías.

«Siento que es una parte de la adolescencia que se pierde, que se va con ellos», dijo Lena Duek, de 21 años.

La joven cantaba la canción «What Makes You Beautiful», de One Direction, recordando a la banda que la acompañó entre sus 12 y 16 años y sobre la cual tenía esperanzas de que se volvieran a juntar.

La heredera hotelera Paris Hilton escribió en la red social X: «Es tan triste escuchar la noticia del fallecimiento de Liam Payne. Envío amor y condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, mi amigo».

– «Lesiones gravísimas» –

Payne tenía «lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída (…). No hubo posibilidad de reanimación», dijo al canal argentino TN el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

Relató que la llamada al 911 fue recibida a las 17H04 locales (20H04 GMT) y que, siete minutos después, arribó un equipo «que comprobó el fallecimiento de este hombre».

La caída, cuyas razones no están claras, se produjo desde una altura «de alrededor de 13 o 14 metros», agregó. «Aparentemente tenía fractura de base de cráneo».

Hacia las 20H30 locales (23H030 GMT), el cuerpo de Payne fue trasladado fuera del hotel por un camión de bomberos, entre el llanto y aplausos solemnes de algunos fanáticos.

«Lo vi en las noticias y cuando vimos que era a la vuelta de donde vivo, me acerqué. La noticia me pegó horrible», dijo frente al lugar Pilar Bilik, de 27 años.

El diario local Clarín publicó fotos atribuidas al interior de la habitación ocupada por Payne, en la que se ve una mesa con restos de polvo blanco, papel de aluminio y un encendedor, además de una televisión con la pantalla rota.

El 2 de octubre, Payne había asistido a un concierto de su excompañero de agrupación Niall Horan en Buenos Aires.

– Banda sensación –

La banda sensación One Direction surgió en 2010 cuando los entonces adolescentes Payne, Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik se presentaron en el concurso de la televisión británica «The X Factor».

En 2016, el grupo anunció que haría una pausa indefinida, pero que no se separaría.

Payne anunció que trabajaba en un álbum en solitario ese mismo año, siguiendo los pasos de otros miembros de la agrupación.

El sencillo de Payne «Strip that Down» alcanzó el número tres en las listas en Reino Unido y el 10 en el listado de Billboard en Estados Unidos. En 2019, lanzó su álbum «LP1».

Nacido el 29 de agosto de 1993, estuvo en «The X Factor» dos veces antes de ganar con la banda. Tuvo varios créditos como compositor en el catálogo de One Direction.

En el pico de su fama, la banda se convirtió en uno de los shows en vivo más taquilleros del mundo.

En los últimos años, Payne había hablado abiertamente sobre sus luchas contra el alcoholismo y los problemas que conlleva la fama.

En un video de 2023 publicado en su cuenta de YouTube, Payne dijo que había pasado un tiempo en un centro de rehabilitación y habló sobre un esfuerzo por dejar de beber: «Me convertí en alguien a quien ya no reconocía realmente. Y estoy seguro de que ustedes tampoco», dijo.

El año pasado, reveló que trabajaba en un segundo álbum y lanzó un sencillo en marzo de 2024.