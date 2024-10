Trump dice que es el «padre» de la fecundación in vitro, Harris se aventura en Fox

Donald Trump dijo al electorado femenino que es el «padre de la fecundación in vitro» (FIV) antes hablar este miércoles por la noche con latinos, mientras que su rival Kamala Harris se meterá en la boca del lobo con una entrevista en Fox News.

«Quiero hablar de la FIV. Soy el padre de la FIV, así que quiero escuchar esta pregunta», dijo Trump en Fox News, el canal preferido de los conservadores, en Georgia, un estado clave para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

«Verdaderamente somos el partido de la fecundación in vitro. Queremos la fertilización», afirmó el candidato republicano a la Casa Blanca en un programa difundido el miércoles, al abordar los derechos reproductivos, uno de los puntos débiles de su campaña.

«¿De qué está hablando?», se preguntó Harris en la red social X. «Sus prohibiciones del aborto ya han puesto en peligro el acceso al mismo en estados de todo el país, y su propia plataforma podría acabar con la FIV por completo», añadió la vicepresidenta y candidata demócrata a los comicios.

El equipo de campaña de Harris dio una rueda de prensa telefónica antes de la entrevista en la que contó el caso de Amber Thurman, una joven de 28 años con un hijo que murió en Georgia tras recibir atención médica tardía por complicaciones relacionadas con un aborto farmacológico.

Trump también habló del derecho al aborto, un campo minado para él, que lucha por no decepcionar a los más conservadores sin alienar a gran parte del electorado femenino.

Procura no oponerse frontalmente pero presume de haber nombrado para la Corte Suprema de Estados Unidos a los jueces que dinamitaron la protección federal del derecho al aborto en 2022 dejando en manos de los estados la posibilidad de legislar localmente sobre el tema.

– «Demasiado duros» -El expresidente dijo en Fox que cree «firmemente» en excepciones a la prohibición del aborto, como «la violación, el incesto, el peligro de la vida de la madre», pero cada mujer «debe escuchar su corazón».

El magnate de 78 años aprueba que sean los estados los que tengan la última palabra sobre el tema, pero reconoce que algunos son «demasiado duros».

Mientras Trump hablaba sobre el tema, el equipo de Harris difundió un anuncio publicitario, «Monstruo», con el testimonio de Hadley Duvall, quien quedó embarazada a los 12 años después de años de abuso sexual por parte de su padrastro.

Por la noche Trump responderá a las preguntas de los votantes latinos congregados en Miami por Univisión, la mayor cadena de televisión en español de Estados Unidos.

El republicano ha conseguido arrancar votos de los latinos desde que entró en política, aunque hasta ahora la mayoría de este electorado a nivel nacional vota por los demócratas.

Con 20 días para marcar la diferencia, los dos rivales sacan todo su arsenal en los medios de comunicación y los mítines para intentar desempatar en las encuestas, en las que el millonario parece remontar ligeramente, sobre todo en los estados clave del norte.

La vicepresidenta saldrá de su zona de confort por la tarde con una entrevista en Fox News con el veterano periodista Bret Baier. Está previsto que se emita sin cortes a las 18H00 horas, justo después de haber sido grabada.

Su programa diario, «Special Report With Bret Baier», atrae a 2,3 millones de telespectadores de lunes a viernes.

Además de esta entrevista ineludible, Harris dará un mitin en Washington Crossing, al norte de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, uno de los siete que podrían decidir el resultado de las elecciones.