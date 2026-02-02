Niña fue vinculada a una llamada de swatting

En septiembre, mientras viajaba en autobús escolar, una niña de 12 años supuestamente llamó al 911 para denunciar un tiroteo en la zona del centro comercial Montgomery Village Center. Pero cuando llegó la policía, no se encontraron disparos ni a la persona que llamó.

Tras varios meses de investigación, el martes, detectives del condado de Montgomery asignados a la Unidad de Evaluación de Amenazas y Soluciones Conductuales identificaron a la persona que llamó en el supuesto incidente de swatting como la estudiante de 12 años, según informó la policía el viernes en un comunicado de prensa. La policía no identificó a la niña por ser menor de edad.