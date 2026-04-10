Juan Manú celebra la herencia mexicana

La herencia mexicana, la cultura tejana y las narrativas queer se entrelazan este mes de mayo en The Mansion at Strathmore, donde el multiinstrumentista y cantautor Juan Manú se presenta como parte del programa Artists in Residence, Clase 2020. Originario de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, Juan Manú llega a este prestigioso escenario con una propuesta artistica que trasciende géneros y fronteras culturales. A lo largo de tres veladas, el artista explorará las tradiciones del folclore latino como formas vivas y en constante evolución, desde las raíces del mariachi hasta la composición contemporánea.

Con más de una década de formación en violín clásico y orquestal, así como una sólida trayectoria en el mariachi. Manú combina virtuosismo técnico con una profunda conexión cultural. Su música, en gran parte interpretada en español, entrelaza relatos personales con elementos de identidad, herencia y experiencias biculturales, al tiempo que visibiliza y celebra perspectivas queer dentro de la comunidad latina.

La residencia artística se desarrollará durante tres miércoles consecutivos de mayo, a las 7:30 p.m., ofreciendo al público una experiencia diversa que combina conciertos y espacios educativos: El 13 de mayo, con «The Sound of Herencia», Manú inaugurará la serie con un concierto que explora las tradiciones culturales mexicanas y la influencia tejana a través del mariachi, el folclore latinoamericano y composiciones originales. En esta presentación, el artista reflexiona sobre su identidad como individuo de «tercera cultura» en Estados Unidos -específicamente como mexicoamericano, creando un puente entre idiomas, sonidos y experiencias.

El 20 de mayo, el público podrá adentrarse en la historia del mariachi con «Raíces del Mariachi: A Journey Through Sound & Story», un taller que recorre los orígenes y la evolución de este género emblemático, destacando su relevancia contemporánea. La serie culmina el 27 de mayo con «The Sound of Confluencia», un concierto que presenta nuevas composiciones donde convergen las tradiciones del folclore latino con influencias musicales estadounidenses, reflejando la riqueza de identidades híbridas. A través de esta residencia, Juan Manú no solo celebra sus raíces, sino que también abre un espacio para nuevas narrativas dentro de la música latina, demostrando que la tradición y la innovación pueden coexistir en armonía.