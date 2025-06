Un hombre de VA comparte consejos para comprar su primera casa

Comprar una casa por primera vez en este mercado impredecible del área de DC puede ser un desafío, pero la incertidumbre del mercado podría presentar una oportunidad para quienes compran una casa por primera vez.

Los despidos, generados por los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental, junto con las altas tasas de interés, han disminuido el número de compradores en el mercado, lo que resulta en que las propiedades permanezcan en el mercado más tiempo de lo habitual.

Mientras tanto, la confianza del consumidor está cayendo y algunos están preocupados por el debilitamiento de la economía y de las finanzas personales.

Es mucho en lo que pensar tanto para compradores como para vendedores .

Pero estas condiciones pueden ser beneficiosas para los compradores, según Yony Kifle, fundador y director ejecutivo de Your DMV Team Realty. Tienen mayor influencia porque no compiten con tantos compradores y pueden presentar ofertas con precios y condiciones más ventajosos.

“Ahora es más fácil que en los últimos seis o siete años cubrir los gastos de cierre, realizar inspecciones de vivienda e incluso solicitar una rebaja en el precio”, declaró Kifle. “Si usted es un comprador de vivienda que considera que su trabajo es estable y seguro, y puede afrontar las cuotas mensuales más altas, este podría ser un buen momento para comprar”.

Amanuel Gebre compró su primera casa en septiembre de 2024 en Alexandria, Virginia, antes de que estos factores entraran en juego. Pero dijo que cree que algunas de las lecciones que aprendió en el proceso son atemporales.

Gebre dijo que había estado pensando en comprar una casa después de alquilar durante un par de años.

Su primo había trabajado con Kifle para encontrar su primera casa y recomendó a Gebre que hiciera lo mismo.

«Le dije: ‘Oye, estoy buscando una propiedad. ¿Qué opciones tengo ahora mismo?'», dijo Gebre, diseñador de productos de Cvent, empresa de software con sede en Tysons. «Me lo explicó todo y poco después empezó a mostrarme algunas casas».

El proceso de compra de una vivienda

Durante el proceso de compra de vivienda, Gebre, cuya familia emigró de Etiopía, le dijo a Kifle que estaba buscando un lugar que estuviera en un vecindario transitable a pie, una plaza comercial, acceso desde una estación de metro y cerca de su familia.

Pudo encontrar un apartamento de dos habitaciones en Alejandría que se ajustaba a sus preferencia

Gracias a la ayuda que recibió de Kifle, Gebre dijo que el proceso de compra de vivienda no fue un desafío para él. Pero lo más abrumador fue el compromiso que asumió de pagar su casa durante 30 años.

“Le dije exactamente lo que buscaba y lo encontró. Y casi no tuve que hacer nada más que darle mi información”, dijo Gebre. “Tuve que revisar la casa… y hablarlo con mi padre y otros mentores y familiares, para asegurarme de que estaba tomando la decisión correcta”.

Consejo 1: No gastes todo tu dinero en comprar la casa

Gebre compró su casa durante un mercado inmobiliario favorable, cuando la oferta superaba la demanda. Le aseguraron que podría alquilarla si perdía el trabajo.

Otro beneficio es que su hermano vive con él, lo que le da mayor tranquilidad ya que pueden cubrirse mutuamente en caso de problemas.

“(Él) me dijo que no gastes todo tu dinero, por supuesto, después de comprar la casa, porque necesitas un poco de protección si algo sucediera”, dijo Gebre.

Consejo 2: Importancia de la planificación temprana para quienes compran una vivienda por primera vez

Kifle, quien emigró de Etiopía de niño, fundó Your DMV Team Realty hace más de una década. Muchos de sus clientes en el área de Washington D. C. son compatriotas etíopes estadounidenses, como Gebre.

Kifle dijo que es importante que quienes planean comprar una casa comiencen a planificar con anticipación y consulten con profesionales para obtener un plan de acción concreto.

“Al reunirnos con un profesional como yo y nuestro equipo, e incluso con los prestamistas y con quién podemos ponerte en contacto, realmente eliminamos las dudas”, dijo Kifle. “Si alguien nos contacta con un año de anticipación, conversamos y se encuentra en perfecta situación financiera, entonces sabe que solo tiene que mantener el rumbo”.

Consejo 3: Tome una clase para compradores de vivienda por primera vez

Kifle recomendó tomar las clases para compradores de vivienda por primera vez que ofrece Your DMV Team Realty, que detallan el proceso paso a paso para comprar su primera vivienda y cómo solicitar un préstamo.

Estas clases también incluyen programas del área de DC que brindan a los compradores de vivienda asistencia con el pago o préstamos, como Virginia Housing, DC Open Doors y el Programa Hipotecario de Maryland.

“Vienen con nosotros y hablan”, dijo Kifle. “Les proporcionamos la información necesaria. Podemos conectarlos con el prestamista que mejor se adapte a sus necesidades, y luego obtienen la preaprobación y reiniciamos el proceso de encontrarles una vivienda”.

Gebre coincide en aprovechar las clases inmobiliarias gratuitas que ofrecen los agentes para comprender las tarifas de las viviendas, las tácticas de negociación, el mantenimiento de la vivienda y las condiciones del mercado.

“Infórmate sobre el interior de una casa”, como la calefacción y la fontanería, dijo Gebre. “Todos esos problemas que normalmente se solucionarían con el mantenimiento del apartamento, serán tu responsabilidad”.

La sensación de ser comprador de vivienda por primera vez

Ayudar a personas como Gebre a comprar sus casas le da a Kifle una gran satisfacción y lo llamó un «proceso gratificante».

“Nos sentimos como en casa, como si nos volviéramos mejores amigos durante meses, porque hablamos a diario, así que se construye una relación”, dijo Kifle. “En nuestro negocio, eso es lo que siempre decimos: una vez que formas parte de la familia de Your DMV Team, estás dentro”.

A Gebre todavía le cuesta creer que sea propietario de una vivienda, pero se muestra cauteloso respecto del futuro.

“Todavía no me lo creo, ni siquiera me apetecía contárselo a nadie más que a mi familia… la verdad es que daba mucho miedo”, dijo. “Pero creo que después de seis meses, al recordarlo, creo que empecé a sentirme como en casa, colgando fotos y cosas así, y sigo diciendo que, en el fondo, me preocupa cómo serán los próximos cuatro años”.