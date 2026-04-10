Los jueces del tribunal de apelaciones cuestionan la severidad de la condena impuesta a Sean ‘Diddy’ Combs

Los jueces del tribunal federal de apelaciones cuestionaron durante los argumentos orales del jueves si la pena de prisión de aproximadamente cuatro años impuesta a Sean “Diddy” Combs por la condena del magnate del hip-hop por cargos relacionados con la prostitución era demasiado severa.

El panel de tres jueces del Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos en Manhattan no emitió un fallo de inmediato después de escuchar dos horas de argumentos.

Al concluir, el juez de circuito William J. Nardini lo calificó como un «caso excepcionalmente difícil» que plantea cuestiones sin precedentes «no solo para este tribunal, sino para cualquier tribunal federal del país».

A lo largo de los alegatos, los jueces cuestionaron si un juez había tenido en cuenta indebidamente elementos de los cargos por los que fue absuelto para condenar a Combs a lo que su abogada, Alexandra Shapiro, afirmó que era la pena de prisión más larga jamás impuesta a alguien condenado por los mismos cargos con un historial delictivo similar.

La fiscal adjunta Christy Slavik, en representación del gobierno, cuestionó la afirmación de Shapiro, diciendo que la pena de prisión de cuatro años y dos meses impuesta a Combs era inferior a lo que exigían las directrices federales de sentencia y estaba en consonancia con condenas similares en el Segundo Circuito.

Combs, actualmente en prisión federal en Nueva Jersey, está impugnando su condena y sentencia . Fue declarado culpable en julio pasado bajo la Ley Mann federal , que prohíbe el transporte de personas a través de las fronteras estatales para cometer cualquier delito sexual.

Pero fue absuelto de los cargos de trata de personas con fines sexuales y crimen organizado, que conllevaban la posibilidad de una cadena perpetua.

Al dictar sentencia contra Combs, el juez Arun Subramanian dijo: “Señor Combs, se le está sentenciando por los delitos por los que fue condenado, NO por los delitos de los que fue absuelto. Sin embargo, según la ley, el tribunal ‘deberá considerar’ la naturaleza del delito y las características del acusado”.

El juez también citó una ley que establece que no se impondrá ninguna limitación a los «antecedentes, el carácter y la conducta» que un juez puede considerar.

Durante la sesión del jueves, Shapiro solicitó al tribunal de apelaciones una decisión rápida.

Combs, de 56 años, está tras las rejas desde su arresto en septiembre de 2024. La Oficina Federal de Prisiones afirma que su liberación está prevista para abril de 2028.

Sus abogados afirman que la condena de Combs debería ser revocada, o al menos debería ser puesto en libertad y condenado a una pena menor.

A pesar de los extensos argumentos escritos sobre el tema, el jueves no se debatió sobre las afirmaciones de los abogados de Combs de que su condena debería ser revocada basándose en que la Primera Enmienda protege los encuentros sexuales entre sus novias y trabajadores sexuales masculinos porque a veces fueron filmados y equivalían a «pornografía amateur».

Sin embargo, hubo un amplio debate sobre los argumentos de sus abogados, quienes sostenían que Subramanian consideró erróneamente las pruebas de fraude y coacción que, según ellos, el jurado rechazó al exonerarlo de los cargos más graves.

El juicio de Combs el año pasado dejó al descubierto la sórdida vida privada de una de las figuras más influyentes de la música . El caso incluyó testimonios escalofriantes sobre violencia, drogas y actuaciones sexuales que, según los testigos, él llamaba «desmanes» o «noches de hotel».

No testificó. Su equipo de defensa reconoció que podía ser violento, pero argumentó que los fiscales estaban forzando la situación para convertir su vida personal en un delito federal.