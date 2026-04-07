Trump ha pospuesto repetidamente los plazos para Irán, pero sugiere que el del martes es definitivo

El presidente Donald Trump ha pospuesto del lunes al martes el plazo para que Irán llegue a un acuerdo o abra el estrecho de Ormuz , en el último de varios aplazamientos, y ha amenazado con que, sin un acuerdo, «el infierno caerá sobre ellos».

La fecha límite anterior de Trump era el 23 de marzo, pero esta se modificó varias veces durante las semanas siguientes, a medida que el presidente republicano oscilaba entre amenazas acaloradas, anuncios de retrasos y declaraciones de que las negociaciones iban bien, a veces en la misma declaración.

Irán rechazó la última propuesta de alto el fuego, según informó el lunes la agencia estatal de noticias IRNA. Poco después, Trump lanzó una advertencia ominosa a Irán si no capitulaba y sugirió que el plazo del martes a las 8 p. m. (hora del este) era definitivo.

“No tendrán puentes. No tendrán centrales eléctricas. No tendrán nada”, dijo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a Estados Unidos que los ataques contra infraestructura civil están prohibidos por el derecho internacional, según informó su portavoz. Trump, en declaraciones a la prensa, afirmó no estar preocupado en absoluto por cometer crímenes de guerra con tales ataques.

Aquí están algunos de los plazos y amenazas de Trump, y lo que sucedió después.

Un ultimátum sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

El 21 de marzo, Trump publicó en Truth Social que si Irán no «ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZA, el Estrecho de Ormuz, dentro de las 48 HORAS a partir de este preciso momento, los Estados Unidos de América atacarán y aniquilarán sus diversas PLANTAS ELÉCTRICAS».

Irán tenía hasta la tarde del 23 de marzo.

Doce horas antes de la fecha límite, Trump recurrió a Truth Social para compartir la buena noticia: que ambos países habían mantenido conversaciones productivas para poner fin al conflicto.

“He dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días”, escribió, añadiendo que esto estaba sujeto al éxito de las conversaciones.

Eso hizo que la fecha límite se extendiera hasta el final de esa semana.

Una amenaza para las plantas desalinizadoras objetivo

Antes de la fecha límite, el 26 de marzo, Trump redobló sus amenazas en Truth Social: «¡Más les vale que se lo tomen en serio pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, NO HAY MARCHA ATRÁS, y no será bonito!».

Pero más tarde ese mismo día, extendió el plazo por otros 10 días, hasta el 6 de abril a las 8 de la noche, y dijo en Truth Social que las negociaciones iban «muy bien».

El 30 de marzo, Trump emitió un comunicado ambiguo: celebró los avances en las conversaciones con Irán, pero también amplió su amenaza de bombardeos si no se llegaba a un acuerdo «en breve», añadiendo que «probablemente se llegará».

“Concluiremos nuestra encantadora ‘estancia’ en Irán haciendo estallar y aniquilando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)”, escribió.

No está claro a qué se refería Trump con «en breve plazo», pero no se llegó a un acuerdo a medida que se acercaba la fecha límite.

Una amenaza repleta de improperios de atacar centrales eléctricas y puentes.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para LLEGAR A UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE HORMUZ?”, dijo Trump en una publicación de Truth Social el sábado. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se desate sobre ellos”.

A medida que se acercaba la fecha límite, sus publicaciones intensificaron sus amenazas hasta el domingo, cuando Trump volvió a posponer el plazo con una publicación llena de improperios.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno!”, dijo Trump en Truth Social, seguido de otra publicación que especificaba las 8 p. m. como fecha límite.

Trump sugirió entonces el lunes que el plazo del martes sería definitivo, diciendo que ya le había dado a Irán suficientes prórrogas.

“Todo el país puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana”, dijo Trump. “Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestras fuerzas armadas, para que todos los puentes de Irán queden destruidos antes de la medianoche de mañana”.

¿Qué le depara el futuro a la diplomacia con Irán?

Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática de Irán en El Cairo, afirmó que Irán ya no confía en la administración Trump después de que Estados Unidos bombardeara la República Islámica en dos ocasiones durante rondas de conversaciones anteriores.

“Solo aceptaremos el fin de la guerra con garantías de que no seremos atacados de nuevo”, declaró a la agencia Associated Press.

Un funcionario regional involucrado en las conversaciones afirmó que los esfuerzos no habían fracasado. «Seguimos dialogando con ambas partes», dijo, bajo condición de anonimato para tratar temas de diplomacia a puerta cerrada.

En el canal 13 de la televisión israelí, el noticiero vespertino mostró un gran reloj digital que marcaba la cuenta regresiva de las horas y los minutos que faltaban para la fecha límite del martes.