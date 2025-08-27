El show debe continuar: así fue la maratónica reunión de gabinete de Trump

Se sabe que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene fama de ser un «showman» de la política, pero durante una reunión de gabinete que duró tres horas y 16 minutos logró que el espectáculo siguiera y siguiera…

Según la Casa Blanca y medios estadounidenses, la extraordinaria actuación de este martes del republicano de 79 años fue el evento de prensa televisado más largo que ha ofrecido.

La exestrella de la telerrealidad se paseó con libertad por sus temas favoritos durante la maratónica sesión, en la que los altos funcionarios de gobierno sentados alrededor de una enorme mesa de madera se turnaron para elogiar al «mejor presidente» de la historia.

«Esto nunca se ha hecho antes», dijo un Trump rozagante al finalizar la reunión.

«Hay algo realmente lindo en la transparencia de lo que estamos haciendo: es un gobierno abierto, eso es lo que somos», se felicitó.

Pero aunque a la Casa Blanca le guste presumir de que Trump es el presidente «más transparente» de la historia, acceso no siempre es sinónimo de transparencia.

El lunes, Trump había participado en tres eventos distintos en el Despacho Oval, que duraron casi tres horas, por lo que algunos se preguntaban qué le quedaba por decir al día siguiente.

El ritmo frenético de los primeros meses de Trump en el poder ha disminuido parcialmente.

Los esfuerzos de paz en Ucrania y Gaza siguen en gran medida estancados, se han alcanzado acuerdos comerciales clave para evitar la batería de aranceles y las noticias de última hora vienen a cuentagotas.

En todo caso, Trump rara vez se queda corto de palabras.

– ‘El mejor presidente’ –

Luego permitir a la prensa el acceso a la sala del Gabinete de la Casa Blanca a las 12H11 locales (16H11 GMT), el presidente ofreció como abreboca un monólogo de 45 minutos, que incluyó un breve intermedio en el que le pidió a una periodista que relatara cómo fue asaltada en Washington, ciudad en la que lanzó una ofensiva contra la delincuencia.

Muchos de los comentarios de Trump parecen diseñados para tocar las fibras de sus oponentes, que lo acusan de autoritarismo y comportamiento poco presidencial.

Afirmó que pediría la pena de muerte en casos de asesinato en la capital estadounidense y sugirió que tal vez los estadounidenses quieran un «dictador» que reduzca la delincuencia, aunque insistió en él que no lo es.

Cuando mencionó a la fiscal general Pam Bondi, Trump dijo: «Nunca diría que es hermosa porque sería el fin de mi carrera política».

En 2023, un jurado de Nueva York condenó a Trump a pagar 5 millones de dólares por abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll.

Otros comentarios parecían dirigidos a mantener ocupada a la diplomacia extranjera tratando de entender los alcances del indescifrable líder de la principal superpotencia mundial.

Sobre el cuestionamiento del ministro de Exteriores ruso a la legitimidad del presidente ucraniano Volodimir Zelenski en las conversaciones de paz, Trump dijo: «Todos están adoptando una postura. Es pura mierda».

Sin embargo, aclaró que Zelenski, cuyo país fue invadido por Rusia en 2022, «no es precisamente inocente».

Luego llegó el momento de los miembros del gabinete, que se desvivieron compitiendo por cuál le hacía el mejor halago a Trump.

Todos tuvieron su turno.

«Este es el mejor gabinete trabajando para el mejor presidente», dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick. «Disfruto muchísimo trabajar para usted, señor presidente».

Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Ucrania y Oriente Medio, recibió una ovación al decir que su «único deseo» es que su jefe gane el Premio Nobel de la Paz.

—¿Se están cansando? —

Cuando la prueba de resistencia se acercaba a las dos horas y media, Trump finalmente permitió preguntas, tras compadecerse de los periodistas que permanecieron todo el tiempo sosteniendo micrófonos sobre la mesa.

¿Se están cansando?», preguntó Trump.

En ese momento, un periodista tuvo que anunciarle al presidente, amante de los titulares, que su extensa conferencia de prensa había sido eclipsada por el anuncio del compromiso de la cantante Taylor Swift con la estrella del fútbol americano Travis Kelce.

«Les deseo mucha suerte», respondió Trump, pese a que en su momento criticó a Swift por apoyar a Kamala Harris, su rival en las elecciones del año pasado.

Finalmente, a las 15H27 (19H27 GMT), Trump hizo salir a la prensa.

La cadena NBC y el software político RollCall Factbase afirmaron que con una duración de tres horas, 16 minutos y 41 segundos, la de este martes fue la conferencia de prensa más larga de Trump.

Factbase añadió que fue «más larga que Titanic: tanto la película (3 horas y 15 minutos) como el hundimiento (2 horas y 40 minutos)».