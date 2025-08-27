Tiroteo en escuela católica deja 3 muertos, incluido el tirador, y 17 heridos

Un hombre armado abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de una iglesia católica y golpeó a un grupo de niños que celebraban misa durante la primera semana de clases, matando a dos e hiriendo a 17 personas en un acto de violencia que el jefe de policía calificó de «absolutamente incomprensible».

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, declaró que el tirador, armado con un rifle, una escopeta y una pistola, se acercó al costado de la iglesia y disparó decenas de balas a través de las ventanas hacia los niños sentados en las bancas durante la misa en la Escuela Católica Annunciation. La policía cree que el pistolero se suicidó.

“Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otros fieles. La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, declaró el jefe de policía, quien señaló que se colocó una tabla de madera para bloquear algunas de las puertas laterales. Las autoridades encontraron una bomba de humo, pero ningún explosivo en el lugar, añadió.

Los niños que murieron tenían 8 y 10 años, dijo el jefe. Había decenas de niños más dentro.

Las autoridades investigaban el motivo del sospechoso. O’Hara indicó que el hombre tiene poco más de 20 años, no tiene antecedentes penales conocidos extensos y se cree que actuó solo.

Bill Bienemann, que vive a un par de cuadras de distancia y ha asistido durante mucho tiempo a misa en la Iglesia de la Anunciación, dijo que escuchó docenas de disparos, quizás hasta 50, durante cuatro minutos.

“Me quedé impactado. Dije: ‘No hay forma de que sean disparos’”, dijo. “Había muchísimos. Fue esporádico”.

La hija de Bienemann, Alexandra, dijo que asistió a la escuela desde el jardín de infantes hasta el octavo grado y terminó en 2014. Después de enterarse del tiroteo, dijo que estaba temblando y llorando, y su jefe le dijo que se tomara el día libre.

“Me rompe el corazón, me revuelve el estómago, saber que hay personas que conozco que están heridas o quizás incluso muertas”, dijo Alexandra Bienemann. “No me siento nada segura en esta comunidad en la que he vivido tanto tiempo”.

La escuela fue evacuada y las familias de los estudiantes fueron posteriormente dirigidas a una «zona de reunificación». Afuera, en medio de una fuerte presencia policial, había niños uniformados con sus camisas o vestidos verde oscuro. Muchos salían de la escuela con los adultos, dando largos abrazos y enjugándose las lágrimas.

“No digan que ahora mismo se trata solo de pensamientos y oraciones”, dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en la conferencia de prensa con el jefe de policía. “Estos niños estaban literalmente rezando. Era la primera semana de clases. Estaban en una iglesia”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la violencia de “horrible” en una publicación en las redes sociales.

Hennepin Healthcare, el principal hospital de traumatología de Minneapolis, recibió a 11 pacientes, entre ellos nueve niños de entre 6 y 14 años y dos adultos, según informó el Dr. Thomas Wyatt, director de medicina de urgencias. Wyatt añadió que cuatro de los pacientes fueron trasladados a quirófanos. Children’s Minnesota, un hospital pediátrico de traumatología, informó en un comunicado que cinco niños fueron ingresados.

Agentes y agentes de las fuerzas del orden locales, estatales, del condado y federales se congregaron en la zona, un frondoso barrio residencial y comercial a unos 8 kilómetros (5 millas) al sur del centro de Minneapolis. En Truth Social, el presidente Donald Trump declaró haber sido informado sobre el «trágico tiroteo» y que la Casa Blanca seguiría vigilándolo.

Desde 1923, la escuela, que abarcaba desde preescolar hasta octavo grado, tenía una misa para toda la escuela programada para las 8:15 a. m. del miércoles, según su sitio web. El lunes fue el primer día de clases. Publicaciones recientes de la escuela en redes sociales muestran a los niños sonriendo en un evento de regreso a clases, mostrando proyectos de arte de verano, jugando juntos y disfrutando de paletas heladas.

El tiroteo se produjo mientras funcionarios demócratas de toda la ciudad estaban reunidos en otra parte de Minneapolis, y el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, contaba a los reunidos lo que estaba sucediendo.

El tiroteo fue el último de una serie de tiroteos mortales en la ciudad en menos de 24 horas. Una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el martes por la tarde frente a una escuela secundaria en Minneapolis. Horas después, dos personas murieron en otros dos tiroteos en la ciudad.

El tiroteo escolar del miércoles también se produjo tras una oleada de llamadas falsas sobre supuestos tiroteos en al menos una docena de campus universitarios estadounidenses. Las falsas advertencias, a veces con sonidos de disparos de fondo, llevaron a las universidades a emitir mensajes de texto con la consigna «correr, esconderse, luchar» y aterrorizaron a los estudiantes de todo el país al comenzar el curso escolar.