Kilmar Abrego García solicita asilo en EE.UU.

Kilmar Abrego García , cuyo caso llega a encapsular gran parte de la agenda de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump , quiere pedir asilo en Estados Unidos, dijeron sus abogados a un juez federal el miércoles.

Abrego García, de 30 años, fue detenido el lunes por el Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos (ICE) en Baltimore tras salir de una cárcel de Tennessee el viernes. El gobierno de Trump anunció su intención de deportarlo a Uganda, país africano .

Funcionarios de la administración han dicho que él es parte de la peligrosa pandilla MS-13, una acusación que Abrego García niega.

Los abogados del salvadoreño están combatiendo los intentos de deportación en los tribunales, argumentando que tiene derecho a expresar su temor a ser perseguido y torturado en Uganda . Ábrego García también ha declarado a las autoridades migratorias que preferiría ser enviado a Costa Rica si debe ser expulsado de Estados Unidos.

Un juez de inmigración de Estados Unidos rechazó su solicitud de asilo en 2019 porque presentó la solicitud más de un año después de haber huido a Estados Unidos. Salió de El Salvador a los 16 años, alrededor de 2011, para reunirse con su hermano, que se había convertido en ciudadano estadounidense y vivía en Maryland.

Aunque se le denegó el asilo, el juez de inmigración emitió una orden que protegía a Ábrego García de la deportación a El Salvador debido a que enfrentaba amenazas creíbles de violencia por parte de una pandilla que lo había aterrorizado a él y a su familia. Se le concedió una protección conocida como «suspensión de expulsión», que le prohíbe ser enviado a El Salvador, pero permite su deportación a otro país.

Tras el fallo de 2019, Abrego García fue puesto en libertad bajo supervisión federal y continuó viviendo con su esposa e hijos estadounidenses en Maryland. Se reportó con ICE cada año, obtuvo un permiso de trabajo federal y, a principios de este año, trabajaba como aprendiz de metalistería, según informaron sus abogados.

Pero en marzo, la administración Trump deportó a Abrego García a una notoria prisión de El Salvador , alegando que era miembro de la MS-13.

Un informante confidencial informó a las autoridades que Abrego García y otros hombres podrían ser identificados como miembros de la MS-13 debido a su vestimenta y tatuajes. Fue detenido por la policía en 2019 frente a un Home Depot en Maryland, donde buscaba trabajo como jornalero. Sin embargo, Abrego García nunca fue acusado y ha negado la acusación reiteradamente. Fue entregado al ICE y fue entonces cuando solicitó asilo por primera vez.

La deportación de Ábrego García por parte del gobierno de Trump en marzo violó la orden de un juez de inmigración de 2019 que prohibía su deportación a El Salvador. La esposa de Ábrego García demandó su regreso. Ante la creciente presión y una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos, el gobierno de Trump devolvió a Ábrego García a Estados Unidos en junio, donde fue acusado de tráfico de personas, un delito federal.

El gobierno de Trump decidió deportar nuevamente a Ábrego García el lunes. Posteriormente, manifestó su intención de reabrir su caso de inmigración en Maryland y solicitar asilo nuevamente, según informaron sus abogados el miércoles.

El asilo, según la ley estadounidense, otorga una tarjeta verde y una vía para obtener la ciudadanía. Abrego García aún puede impugnar su deportación a Uganda, o a cualquier otro país, alegando que no es seguro.

Los abogados de Abrego García afirman que enviarlo a Uganda sería un castigo por haber luchado con éxito contra su deportación a El Salvador, por negarse a declararse culpable de los cargos de tráfico de personas y por solicitar su liberación en Tennessee. Han presentado una demanda ante un tribunal federal de Maryland para combatir los intentos del gobierno de deportarlo a Uganda.

Mientras tanto, en Uganda, los críticos afirman que el país ha llegado a un turbio acuerdo con la administración Trump para aceptar deportados a cambio de aliviar la presión política sobre el presidente del país, que ha gobernado durante casi cuatro décadas.

La jueza federal de distrito Paula Xinis ha dictaminado que el gobierno estadounidense no puede expulsar a Ábrego García del país antes de que ella decida sobre el caso subyacente. También dictaminó que debe permanecer dentro de un radio de 320 kilómetros (200 millas) del tribunal de Maryland mientras se encuentre bajo custodia.

El miércoles, Xinis programó una audiencia probatoria para el 6 de octubre para la demanda que los abogados de Abrego García presentaron el lunes para impugnar su deportación.

El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, dijo que el gobierno no está de acuerdo con la orden del tribunal de no destituirlo mientras la demanda esté pendiente, pero que la cumplirá.

Xinis no decidirá si Abrego García recibe asilo o es deportado. Supervisa la demanda de Abrego García para garantizar que pueda ejercer sus derechos constitucionales durante un proceso que, según sus abogados, debería incluir procedimientos judiciales de inmigración y apelaciones.