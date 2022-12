‘El gato con botas: El último deseo’ es puramente divertida

Rápido, sin mirar, adivina cuánto tiempo ha pasado desde que hubo una película de Shrek o incluso una adyacente a Shrek. Más de una década parece demasiado tiempo para una franquicia tan popular, ¿verdad? Y, sin embargo, aquí estamos, 11 años después, dándole la bienvenida al felino intrépido de Antonio Banderas en “ El gato con botas: El último deseo ”, que se estrena en los cines el miércoles.

No es de extrañar que se vea obligado a pensar en su propia mortalidad en este; ciertos segmentos de la audiencia también lo estarán cuando se den cuenta de cuánto tiempo ha pasado. No fue por falta de intentos, pero las cosas estaban sucediendo detrás de escena con varios directores yendo y viniendo. luego Universal adquirió DreamWorks y volvieron a la mesa de dibujo bajo un nuevo liderazgo. De alguna manera, los spin-offs de televisión seguían llegando.

La buena noticia es que el personaje es perenne. Y tan pronto como Banderas comience a hablar y cantar, como su personaje juguetonamente egoísta, se sentirá como si casi no hubiera pasado el tiempo. En «El último deseo», el siempre confiado Gato con Botas se sorprende al descubrir que ha agotado ocho de sus nueve vidas y, por primera vez, ha comenzado a preocuparse por su propia muerte.

Puede parecer un poco adusto para una comedia animada para niños, pero cuando empiezas a pensar en las películas de otros niños, en realidad es un tema bastante común. ¿Son las ansiedades de los creadores de mediana edad o una máquina de empatía para que los niños piensen en los adultos en sus vidas? ¿Ambos? ¿Importa? Es un dispositivo para poner nervioso a nuestro héroe, que tiene una recompensa por su cabeza y un gran lobo feroz (Wagner Moura) en su cola.

Primero prueba la vida de retiro en una casa con Mama Luna (Da’Vine Joy Randolph), en la que se ve obligado a comportarse como un gato, usando una caja de arena («así que aquí es donde muere la dignidad», dice) y comiendo comida para gatos en lugar de cocinar en la estufa mientras una versión de «The End» de The Doors suena de fondo. Pero obtiene un salvavidas en la leyenda de un solo deseo en una estrella que ha caído a la tierra y está esperando a ser concedido, enviándolo a él, a Kitty Softpaws (Salma Hayek Pinault) y a un perro fervoroso (Harvey Guillén) en una aventura para conseguir dicho deseo.

Aquí es donde la película realmente encuentra su ritmo, con la presentación de Goldilocks (Florence Pugh), que es una especie de señor del crimen para su familia de osos, Mama (Olivia Colman), Papa (Ray Winstone) y Baby (Samson Kayo), y, por separado, un Little Jack Horner (John Mulaney) que ya no es pequeño y que también buscan la estrella de los deseos.

El elenco vocal es una vergüenza de riquezas, especialmente Pugh, Colman, Winstone, que salieron de una película de Guy Ritchie con clasificación PG y deberían obtener su propio spin-off. Mulaney también es un mocoso adulto perfecto, amargado porque su origen es solo una canción infantil y no un cuento de hadas completo. Es otro tipo de bruto criminal, colecciona y roba artículos de cuentos de hadas famosos para compensar su propia falta de poderes mágicos y los usa con fines divertidos.

Dirigida por Joel Crawford, con Januel Mercardo como codirector, “El gato con botas: El último deseo” tiene suficientes buenos chistes (guión de Paul Fisher e historia de Tommy Swerdlow y Tom Wheeler) para entretener a cualquiera durante una tarde de cine. . La animación es exactamente lo que necesitas que sea y evita demasiado la anarquía frenética de muchas películas para niños que confunden el caos con la emoción.

En última instancia, no importa cuánto tiempo haya transcurrido, Banderas es bienvenido de nuevo como el «susurrador de leche» cuando lo desee.

«Puss in Boots: The Last Wish», un estreno de Universal Pictures en los cines el miércoles, está clasificada PG por la Motion Picture Association por «humor grosero, lenguaje, acción/violencia y algunos momentos de miedo». Duración: 102 minutos. Tres estrellas de cuatro.