Robert AM Stern, destacado arquitecto estadounidense, muere a los 86 años

El aclamado arquitecto Robert A. M. Stern, figura destacada de la arquitectura estadounidense y diseñador de notables museos, bibliotecas y residencias, falleció el jueves, según un comunicado de la firma que fundó. Tenía 86 años.

El comunicado no especificó la causa de la muerte, pero dijo que Stern «murió cómodamente en su casa».

“En RAMSA, lamentamos la pérdida de nuestro fundador, mentor y amigo, y seguimos comprometidos a llevar adelante sus ideales”, señala el comunicado de los socios de la firma.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1939, Stern fundó la firma Robert AM Stern Architects, ahora conocida como RAMSA, en 1969. Obtuvo reconocimiento por sus décadas de trabajo y estilo, que combinaron el posmodernismo con el diseño contextual, inspirándose en estilos históricos y tradicionales.

Era ampliamente conocido por el 15 de Central Park West, un condominio de lujo con una reconocible fachada de piedra caliza en Manhattan, junto a Central Park. El edificio, inaugurado en 2008, ha atraído a inquilinos prominentes, adinerados y famosos.

Las obras de Stern también incluyen el Centro Presidencial George W. Bush en Dallas, el Museo de la Revolución Americana en Filadelfia, la Escuela de Políticas Públicas Gerald R. Ford de la Universidad de Michigan y Disney’s Yacht and Beach Club Resorts en Florida.

Se desempeñó como decano de la Escuela de Arquitectura de Yale de 1998 a 2016. Anteriormente fue director del Centro Temple Hoyne Buell para el Estudio de la Arquitectura Estadounidense de la Universidad de Columbia.