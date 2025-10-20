Una plataforma de inteligencia artificial busca unir a los trabajadores federales

A principios de este mes, el Consejo de Gobiernos del Área Metropolitana de Washington (COG) lanzó TalentCapital.AI , una sólida iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral que utiliza una plataforma impulsada por IA para conectar a los empleados federales desplazados con las vacantes actuales en la región de DC.

El director ejecutivo de COG, Clark Mercer, dijo que la plataforma está ganando terreno.

“Tenemos más de 32,000 usuarios únicos, sin contar los visitantes recurrentes”, dijo Mercer. “Diariamente tenemos alrededor de 3,000 usuarios activos, es decir, personas que interactúan con ‘Celeste’, la agente de IA, y que tienen una buena relación en cuanto a la búsqueda de trabajo”, añadió.

TalentCapital.AI está diseñado para conectar talentos con empleadores, fortalecer la economía de la región y brindar un salvavidas para aquellos afectados por despidos o que buscan un cambio de carrera, dijo Mercer.

Los empleados federales se están conectando desde toda el área de DC, incluyendo el Distrito, Silver Spring y Gaithersburg, Maryland, y Reston, Ashburn y Alexandria, Virginia, dijo Mercer. «Así que se está extendiendo por toda la región metropolitana de la capital, lo cual es muy interesante de ver».

Mercer dijo que más de la mitad de los usuarios del sitio utilizan computadoras de escritorio, lo que podría ser una indicación de que se toman en serio la búsqueda de empleo.

El equipo de la plataforma Talent Capital revisa todos los días y elimina los enlaces rotos, un problema que se ha planteado entre los usuarios de otras bolsas de trabajo, según Mercer.

La alcaldesa Muriel Bowser lanzó una nueva iniciativa para ayudar a quienes buscan empleo a recuperarse, que combina tecnología de vanguardia con apoyo comunitario.

El programa se asocia con la Universidad George Washington, la Universidad del Distrito de Columbia y organizaciones sin fines de lucro para ofrecer orientación práctica.

TalentCapital.AI se creó «en respuesta a lo que está sucediendo (en el gobierno federal)», dijo Mercer. «Cualquiera puede acceder al sitio, pero se está prestando especial atención a los trabajadores y contratistas federales, y esperamos que sea el comienzo de una colaboración más estrecha entre nuestros tres gobiernos en materia de desarrollo de la fuerza laboral».