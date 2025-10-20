Un muerto y 13 heridos tras un atropello durante una fiesta de cumpleaños infantil

Una mujer de 31 años murió mientras otras 13 personas resultaron heridas después de que la fiesta de cumpleaños de un niño fuera trágicamente interrumpida el sábado por la noche cuando un vehículo atropelló a un grupo de personas y luego se dio a la fuga en Bladensburg, Maryland.

La mujer fue identificada como Ashley Hernández Gutiérrez, de 31 años, de DC.

Ocho de las 14 personas afectadas eran niños y adolescentes de entre 1 y 17 años, según el Departamento de Policía de Bladensburg.

El conductor del vehículo huyó inicialmente del lugar del accidente, pero posteriormente se entregó, según la policía. Fue identificado únicamente como un hombre de 66 años de Washington D. C. Se han presentado cargos contra el conductor.

El Departamento de Policía de Bladensburg dijo que los oficiales respondieron a la cuadra 4100 de la Avenida 56, justo al norte de Annapolis Road, por una colisión de vehículos motorizados a las 10:14 p.m.

Se indicó que un vehículo que circulaba «desde la zona de Annapolis Road» atropelló a varias personas reunidas frente a una casa para la fiesta de cumpleaños de un niño. Posteriormente, el conductor huyó del lugar.

Seis de las víctimas más jóvenes fueron atendidas y dadas de alta, y una persona se encuentra hospitalizada, pero en condición estable, según la policía. Tres de los adultos atropellados ingresaron al hospital en condición estable, uno está «pendiente de tratamiento» y otro ha sido dado de alta, según la policía.

La policía aún no ha publicado detalles sobre la causa del accidente. Si tiene información, comuníquese con los detectives al 301-864-6080.