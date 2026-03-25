Un jurado declara culpables a Instagram y YouTube en un histórico juicio por adicción a las redes sociales

Meta y YouTube deberán pagar millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a una mujer de 20 años después de que un jurado dictaminara que el gigante de las redes sociales y la plataforma de transmisión de videos diseñaron sus plataformas para enganchar a los usuarios jóvenes sin preocuparse por su bienestar.

La decisión del jurado californiano del miércoles en una demanda sin precedentes podría influir en el resultado de miles de demandas similares que acusan a las empresas de redes sociales de causar daño deliberadamente.

La demandante , conocida por sus iniciales KGM, declaró en el juicio que se volvió adicta a las redes sociales desde niña y que esta adicción agravó sus problemas de salud mental. Tras más de 40 horas de deliberación, la mayoría del jurado coincidió con ella y le otorgó 3 millones de dólares en concepto de indemnización.

Posteriormente, el jurado recomendó una indemnización adicional de 3 millones de dólares por daños punitivos tras determinar que las empresas actuaron con malicia, opresión o fraude al perjudicar a los niños con sus plataformas. El juez tiene la última palabra sobre el monto de la indemnización.

Este es el segundo veredicto contra Meta esta semana, después de que un jurado en Nuevo México determinara que la compañía perjudica la salud mental y la seguridad de los niños, en violación de la ley estatal.

Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, y YouTube, propiedad de Google, emitieron comunicados en los que manifestaban su desacuerdo con el veredicto y prometieron explorar sus opciones legales, incluidas las apelaciones.

El portavoz de Google, José Castañeda, afirmó que el veredicto tergiversa la realidad de YouTube, “una plataforma de streaming diseñada de forma responsable, no una red social”. Un portavoz de Meta declaró que la salud mental de los adolescentes es “profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”.

El jurado dictaminó que tanto Meta como YouTube fueron negligentes, pero Meta tiene mayor responsabilidad.

El jurado determinó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño o funcionamiento de sus respectivas plataformas, y que ese fue un factor sustancial que contribuyó al daño causado al demandante.

También determinaron que cada empresa sabía que sus plataformas podían ser peligrosas si las utilizaba un menor, y coincidieron en que no advirtieron adecuadamente de ese peligro, lo que contribuyó aún más al daño sufrido por el demandante.

Solo nueve de los doce miembros del jurado debían ponerse de acuerdo en cada una de las acusaciones contra cada demandado. Dos jurados discreparon sistemáticamente con los otros diez sobre si las empresas debían ser consideradas responsables, pero la mayoría del jurado coincidió en las siete acusaciones contra cada empresa.

El jurado también determinó que Meta tenía mayor responsabilidad por el daño sufrido por KGM, o Kaley, como la llamaron sus abogados durante el juicio. El jurado dictaminó que Meta era responsable en un 70%, mientras que YouTube asumía el 30% restante. Esta división se reflejó en el desglose de los 3 millones de dólares en daños punitivos, otorgando el jurado 2,1 millones de dólares a Meta y 900.000 dólares a YouTube.

Meta y YouTube eran los dos únicos acusados ​​que quedaban en el caso. TikTok y Snap llegaron a un acuerdo antes de que comenzara el juicio.

Una de las juradas, que sí se sintió cómoda compartiendo su nombre completo, declaró a los periodistas a la salida del tribunal que el testimonio de Mark Zuckerberg , y cómo lo «cambió varias veces», no convenció al jurado.

También afirmó que la indemnización por daños y perjuicios ascendió a 6 millones de dólares, a pesar de que algunos miembros del jurado abogaban por una cantidad mayor, preocupados por otorgarle a la única demandante una suma global elevada de una sola vez. Sin embargo, el jurado quería que las empresas comprendieran que consideraban inaceptables sus prácticas.

“Queríamos que lo sintieran”, dijo.

La demandante estuvo en las redes sociales todo el día desde los 6 años.

Los miembros del jurado escucharon durante aproximadamente un mes los argumentos, testimonios y pruebas de los abogados, y oyeron a Kaley, así como a los líderes de Meta, Zuckerberg y Adam Mosseri . El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, no fue llamado a declarar.

Kaley declaró que empezó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9. Le dijo al jurado que, de niña , pasaba todo el día en las redes sociales .

Los abogados que representaban a Kaley, liderados por Mark Lanier, tenían la tarea de demostrar que la negligencia de los demandados fue un factor determinante en el daño sufrido por Kaley. Señalaron características de diseño específicas que, según ellos, están pensadas para «enganchar» a los usuarios jóvenes, como la naturaleza «infinita» de las publicaciones que permitía un suministro interminable de contenido, las funciones de reproducción automática y las notificaciones.

Se les indicó a los miembros del jurado que no tuvieran en cuenta el contenido de las publicaciones y los videos que Kaley vio, ya que las empresas tecnológicas están exentas de responsabilidad legal por el contenido publicado, según la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.

Las redes sociales se identifican como un factor sustancial en la causación de daños.

Meta argumentó que los problemas de salud mental de Kaley no estaban relacionados con su uso de las redes sociales y señaló su turbulenta vida familiar. Meta también afirmó que “ninguno de sus terapeutas identificó las redes sociales como la causa” de sus problemas de salud mental. Sin embargo, los demandantes no tenían que probar que las redes sociales causaron los problemas de Kaley, sino solo que fueron un “factor sustancial” en el daño que sufrió.

YouTube se centró más en la naturaleza de la plataforma, argumentando que se trata de una plataforma de vídeo similar a la televisión, en lugar de una red social. La compañía también mencionó que su uso de YouTube disminuyó con la edad. Según sus datos, desde su lanzamiento, la demandante dedicó un promedio de un minuto diario a ver YouTube Shorts. YouTube Shorts, lanzado en 2020, ofrece vídeos cortos y verticales con la función de desplazamiento infinito, que, según los demandantes, resultaba adictiva.

Los abogados que representan a ambas plataformas también destacaron sus características de seguridad y las medidas de protección que ofrecen a los usuarios para supervisar y personalizar su uso.

El caso de California podría influir en otros.

La demanda presentada en Los Ángeles fue interpuesta por una única demandante contra Meta, YouTube, TikTok y Snap. Tras un acuerdo extrajudicial entre las dos últimas, sus abogados argumentaron que Meta y YouTube eran adictivas por diseño y que se dirigían especialmente a usuarios jóvenes.

“La razón por la que este caso es trascendental no es el caso en sí, sino la forma en que constituye un caso de prueba clave que podría orientar la resolución de otros litigios”, dijo Sarah Kreps, profesora y directora del Instituto de Políticas Tecnológicas de la Universidad de Cornell.

“Hay miles de casos pendientes, y cientos en California. Así que la preocupación para una plataforma de redes sociales es que, como sucede en este caso, podrían suceder lo mismo en otros”, dijo. “Creo que la razón por la que estarían preocupados, y he visto esta analogía con las demandas contra las tabacaleras, es que una vez que se obtiene un veredicto de este tipo en un caso, se abre la puerta a muchos más”.