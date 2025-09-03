Trump culpa la IA de falsos de videos de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump dijo el martes que un video que circula en internet que muestra objetos siendo arrojados desde una ventana del piso superior de la Casa Blanca fue creado con inteligencia artificial , a pesar de que su equipo de prensa pareció confirmar la veracidad del mismo horas antes.

Trump, quien se ha jactado de ser un experto en diseño de edificios mientras emprende proyectos de remodelación en la Casa Blanca y otros lugares , dijo a los periodistas que el video «tiene que ser falso» porque las ventanas, dijo, son pesadas y están selladas.

El video, que circuló el lunes, parece mostrar una pequeña bolsa negra y un objeto blanco largo siendo arrojados desde una ventana en el lado este del edificio.

Trump culpó a la IA por el video, diciendo que la creación de videos falsos era una de las desventajas de la tecnología, pero luego dijo: «Si sucede algo realmente malo, tal vez tenga que culpar a la IA».

Horas antes, la Casa Blanca pareció verificar que el video era real cuando dijo a varios medios de comunicación que preguntaron por el video que era “un contratista que estaba haciendo mantenimiento regular mientras el presidente estaba ausente”.

La Casa Blanca no respondió a un mensaje enviado más tarde el martes sobre la discrepancia.

Trump negó que las ventanas se puedan abrir y dijo: «Conozco todas las ventanas de ahí arriba». Continuó contando una anécdota en la que, según él, la primera dama Melania Trump se quejó recientemente de que quería que entrara aire fresco por una ventana abierta en la Casa Blanca: «Pero no se puede. Son a prueba de balas. Y, en primer lugar, están selladas, y en segundo lugar, cada ventana pesa unos 270 kilos. Hay que ser muy fuerte para abrirlas».

Después de que Trump vio el video en el teléfono del periodista de Fox News Channel, Peter Doocy, el presidente volvió a decir que las ventanas están selladas y volvió a culpar a AI.

«Es el tipo de cosas que hacen», dijo. «Y uno de los problemas que tenemos con la IA es que es a la vez bueno y malo. Si algo sale muy mal, simplemente culpa a la IA. Pero también crean cosas, ¿sabes?»

Hany Farid, experto en desinformación y análisis forense digital de la Universidad de California en Berkeley, que revisó el video, dijo que no detecta ninguna marca de agua digital que a veces se inserta en las imágenes en el momento de la generación de la IA.

Las sombras en la escena, incluida la sombra proyectada por la bolsa lanzada, son todas físicamente consistentes. El movimiento de las banderas ondeantes no presenta ninguno de los indicios que suelen verse en los vídeos generados por IA. La estructura general de la Casa Blanca parece ser consistente, incluyendo el ondear de la bandera estadounidense y de los prisioneros de guerra y desaparecidos en acción (POW/MIA), declaró Farid.

La ex primera dama Michelle Obama , en una aparición en 2015 en «The Ellen DeGeneres Show», pareció quejarse de no poder abrir las ventanas de la Casa Blanca y le dijo al presentador que esperaba con ansias la vida después de la Casa Blanca, diciendo que quería hacer viajes en auto con las ventanas abiertas y dijo: «Las ventanas de nuestra casa no se abren».