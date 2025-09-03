Casi 1.000 empleados estatales de Maryland solicitan una indemnización anticipada

Casi 1.000 empleados estatales están esperando saber si se les permitirá renunciar a sus trabajos bajo una separación voluntaria que tiene como objetivo reducir el tamaño del gobierno estatal y recortar gastos.

De los miles de personas que fueron notificadas sobre el programa de salida anticipada en julio, un total de 980 empleados habían presentado su solicitud antes de la fecha límite del 4 de agosto, dijeron funcionarios estatales.

No todos podrán renunciar. El estado está revisando las solicitudes y las decisiones se basarán en «la misión y las prioridades de la agencia y… una evaluación de si la función del puesto es necesaria», declaró un portavoz del gobernador Wes Moore (demócrata) en un correo electrónico. Los trabajadores también deben haber trabajado al menos dos años para que el estado pueda beneficiarse del programa.

El Departamento de Presupuesto y Administración planea notificar a los empleados a mediados de septiembre si su solicitud de separación ha sido aceptada o no. Cuando presentaron el programa a finales de junio, los funcionarios de la administración insistieron en que no tenían un objetivo específico para el número de trabajadores que esperaban que se fueran, solo que formaba parte de un esfuerzo mayor para recortar $121 millones en gastos de personal estatal.

“El VSP [programa de separación voluntaria] es una de varias acciones que el gobernador ha implementado para lograr la reducción de $121 millones, incluida la congelación de contrataciones ya anunciada”, dijo un portavoz de DBM en un correo electrónico cuando se anunció el programa.

Si bien no pudieron predecir cuántos podrían ser finalmente aceptados en el programa de compra, la oficina del gobernador dijo que un programa de separación voluntaria similar en 2015 alcanzó una tasa de aceptación del 38%.

Según los detalles en el sitio web de DBM, la oferta de rescisión, anunciada inicialmente a finales de junio, estaba disponible para empleados de tiempo completo del poder ejecutivo con al menos dos años de servicio. Quienes la acepten recibirán $20,000, más $300 adicionales por cada año de servicio. El estado cubrirá seis meses de prestaciones médicas estatales pagadas tras su separación, y los trabajadores que se retiren también recibirán el pago por las vacaciones no disfrutadas y el tiempo compensatorio.

Los trabajadores que acepten la indemnización tienen que comprometerse a no volver a trabajar para el Estado durante al menos otros 18 meses, y sus puestos serán eliminados una vez que se vayan.

Había casi 52,000 puestos en los sistemas de personal estatal y del Departamento de Transporte de Maryland, de los cuales aproximadamente 4,800 estaban vacantes en mayo, según informó entonces el portavoz del DBM. Unos 13,500 corresponden a clasificaciones laborales que no cumplen los requisitos para la oferta de rescisión, incluyendo policías y funcionarios penitenciarios, empleados judiciales y legislativos, y cerca de 60 cargos más, desde la Comisión de Quejas de Abogados hasta la Autoridad de Preservación y Desarrollo de Canal Place.

Los trabajadores de los colegios y universidades del estado tampoco son elegibles, aunque la orden ejecutiva que crea el programa permite a varias de las universidades establecer sus propios programas de compra si así lo desean.

De los 980 trabajadores que solicitaron el programa, 862 estaban empleados como parte del Sistema de Gestión de Personal del Estado y los 118 restantes estaban empleados por el Departamento de Transporte de Maryland, según un portavoz de la administración.

La portavoz de DBM, Raquel Coombs, dijo el mes pasado que un desglose más específico de los departamentos de donde provenían los solicitantes era confidencial.

Representantes de la Federación Estadounidense de Maestros de Maryland y de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales dijeron que sus sindicatos estaban esperando más información sobre la distribución de empleados.

La oficina del gobernador había propuesto originalmente eliminar 150 puestos gubernamentales vacantes, implementar un congelamiento de contrataciones y ofrecer algunas indemnizaciones para cumplir con las reducciones de costos de personal de $121 millones que se ordenaron como parte del presupuesto fiscal 2026 aprobado por la Asamblea General esta primavera.

Pero los legisladores y los representantes sindicales diferían de la administración en cuanto a qué recortes de personal eran necesarios, y se opusieron específicamente a la noción de despidos.

AFSCME dijo que varias agencias críticas “24/7” (hospitales, seguridad pública y prisiones, por ejemplo) ya tienen poco personal y están cubriendo vacantes con horas extras, e insistió en que cualquier reducción adicional de personal no afecte el servicio.

“Cualquier solución para ayudar a nuestro estado a navegar estos tiempos difíciles y volátiles no debe darse a costa de brindar servicios estatales de calidad”, dijo el sindicato en un comunicado cuando se anunciaron las adquisiciones.

Además de recortar personal, el sindicato dijo que el estado debería considerar “eliminar contratos costosos, subcontratar servicios cuando sea necesario, abordar otras ineficiencias y cerrar lagunas legales en los impuestos corporativos para recaudar ingresos estatales muy necesarios” para reducir costos.

