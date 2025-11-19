¿Qué significa la IA «agente»? El nuevo término de moda en tecnología

Para quienes adoptan nuevas tecnologías y buscan la próxima gran novedad, la «IA agente» es el futuro. Al menos, eso es lo que dicen las campañas de marketing y las camisetas de la industria tecnológica.

Lo que hace que un producto de inteligencia artificial sea «agente» depende de quién lo venda. Pero la promesa suele ser que supone un paso más allá de los chatbots de IA generativa actuales.

Los chatbots, por muy útiles que sean, se limitan a hablar y no a actuar. Pueden responder preguntas, recuperar y resumir información, redactar documentos y generar imágenes, música, vídeo y líneas de código. Los agentes de IA, en cambio, están diseñados para actuar en nombre de una persona.

Pero si estás confundido, no estás solo. Las búsquedas en Google de «agentic» se han disparado desde prácticamente el olvido hace un año hasta alcanzar su punto máximo a principios de este otoño.

Un nuevo informe publicado el martes por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Boston Consulting Group, que encuestaron a más de 2.000 ejecutivos de empresas de todo el mundo, describe la IA agentiva como una “nueva clase de sistemas” que “pueden planificar, actuar y aprender por sí mismos”.

“No son meras herramientas que se manejan ni asistentes que esperan instrucciones”, afirma el informe de MIT Sloan Management Review. “Cada vez más, se comportan como compañeros de equipo autónomos, capaces de ejecutar procesos de varios pasos y adaptarse sobre la marcha”.

Cómo saber si se trata de un agente de IA o simplemente de un chatbot sofisticado

Los chatbots de IA —como el ChatGPT original, que debutó hace tres años este mes— se basan en sistemas llamados grandes modelos de lenguaje que predicen la siguiente palabra en una oración a partir del enorme acervo de textos humanos con los que han sido entrenados. Pueden sonar sorprendentemente humanos, sobre todo cuando se les da voz, pero en realidad realizan una especie de autocompletado de palabras.

Eso es diferente de lo que los desarrolladores de IA —incluido el creador de ChatGPT, OpenAI, y gigantes tecnológicos como Amazon, Google, IBM, Microsoft y Salesforce— tienen en mente para los agentes de IA.

«Un chatbot basado en IA generativa dirá: «Aquí están las mejores ideas»… y ahí terminará», declaró Swami Sivasubramanian, vicepresidente de IA Agentic de Amazon Web Services, en una entrevista esta semana. «Es útil, pero lo que realmente lo hace «agetic» es que va más allá de las funciones de un chatbot».

Sivasubramanian, empleado de Amazon desde hace mucho tiempo, asumió su nuevo cargo a principios de este año, ayudando a liderar el desarrollo de agentes de IA en la división de computación en la nube de Amazon. Considera que los sistemas de IA que pueden recibir un objetivo general, desglosarlo en una serie de pasos y actuar en consecuencia tienen un gran potencial. «Creo firmemente que la IA basada en agentes será una de las mayores transformaciones desde los inicios de la nube», afirmó.

Para la mayoría de los consumidores, los primeros contactos con la IA podrían darse en ámbitos como las compras online. Basta con establecer un presupuesto y algunas preferencias para que la IA pueda comprar artículos o gestionar reservas de viaje con tu tarjeta de crédito . A largo plazo, se espera que pueda realizar tareas más complejas con acceso a tu ordenador y siguiendo una serie de instrucciones.

“Me encantaría tener un agente que simplemente revisara todas mis facturas médicas y explicaciones de beneficios y averiguara cómo pagarlas”, o uno que funcionara como un “escudo personal” combatiendo el correo basura y los intentos de phishing, dijo Thomas Dietterich, profesor emérito de la Universidad Estatal de Oregón que ha trabajado en el desarrollo de asistentes de IA durante décadas.

Dietterich tiene algunas objeciones con ciertas empresas que utilizan el término “agentic” para describir “cualquier acción que pueda realizar una computadora, incluyendo simplemente buscar cosas en la web”, pero no tiene dudas de que la tecnología tiene inmensas posibilidades a medida que los sistemas de IA reciben la “libertad y la responsabilidad” de refinar objetivos y responder a las condiciones cambiantes mientras trabajan en nombre de las personas.

“Podemos imaginar un mundo en el que operen miles o millones de agentes que puedan formar coaliciones”, dijo Dietterich. “¿Podrían formar cárteles? ¿Habría agentes de inteligencia artificial (IA) encargados de hacer cumplir la ley?”.

“Agentico” es una palabra de moda basada en una idea antigua.

Milind Tambe lleva tres décadas investigando agentes de IA que trabajan en conjunto, desde la primera Conferencia Internacional sobre Sistemas Multiagente celebrada en San Francisco en 1995. Tambe afirmó que le ha resultado sorprendente la repentina popularidad del adjetivo «agentico». Anteriormente, este término, que describe algo con capacidad de acción, se utilizaba principalmente en otros campos académicos, como la psicología o la química.

Pero los informáticos llevan debatiendo qué es un agente desde que Tambe comenzó a estudiarlos.

En la década de 1990, «la gente coincidía en que algunos programas informáticos se comportaban más como un agente, y otros menos, y no existía una línea divisoria clara», afirmó Tambe, profesor de la Universidad de Harvard. «Sin embargo, parecía útil emplear el término «agente» para describir el software o las entidades robóticas que actúan de forma autónoma en un entorno, percibiéndolo, reaccionando a él, planificando y pensando».

El destacado investigador de IA, Andrew Ng, cofundador de la plataforma de aprendizaje en línea Coursera, contribuyó a popularizar el adjetivo «agentico» hace más de un año para abarcar un espectro más amplio de tareas de IA. En aquel entonces, también reconoció que principalmente «personas técnicas» lo describían de esa manera.

“Cuando veo un artículo que habla sobre flujos de trabajo ‘agenticos’, es más probable que lo lea, ya que es menos probable que sea pura publicidad y más probable que haya sido escrito por alguien que entiende la tecnología”, escribió Ng en una publicación de blog de junio de 2024.

Ng no respondió a las solicitudes de comentarios sobre si todavía piensa eso.