Pagar el Metro pronto será más fácil y rápido

¿Cuántas veces has estado frente a la máquina de tarjetas SmarTrip y alguien nuevo en el área de DC, o un turista, te mira pidiendo ayuda?

Pronto, eso podría ser cosa del pasado, gracias a Tap Ride Go.

El sistema permite a las personas pagar sus viajes en Metrorail directamente en el torniquete acercando su tarjeta de crédito, tarjeta de débito o teléfono.

El gerente general de Metro, Randy Clarke, indicó que las pruebas ya comenzaron en diversas estaciones y que se prevé que estén disponibles en todo el sistema a finales de mes. Actualmente, 130 empleados y voluntarios participan en la prueba.

Esto no podría llegar en mejor momento, ya que se espera que millones de personas visiten Washington, DC durante el WorldPride, que comienza este fin de semana.

Ingresaron a la estación Metro Center para preguntar a los pasajeros qué pensaban sobre Tap Ride Go.

Una de las personas listas para usar el sistema es Seven, residente de Washington desde hace mucho tiempo. Ella comentó a WTOP que empezó a usar su teléfono para pagar después de agregar su tarjeta SmarTrip a su Apple Wallet.

«Es mucho más fácil», dijo Seven. «Puedo tocarlo, incluso con el teléfono bloqueado».

Alguien que esperaba que el nuevo sistema de pago ya estuviera en marcha era Ken Winkler. El propietario de la agencia de viajes boutique Curated Trip organiza vacaciones para personas de todo el mundo.

Winkler dijo que les señala a sus clientes que cuando cargan una tarjeta SmarTrip, siempre regresarán a casa con dinero extra en la tarjeta, que se desperdiciará.

“Es mucho menos eficiente que poder entrar y salir con solo pulsar un botón”, dijo Winkler. “No me imagino a quién no le gustaría. Parece increíblemente eficiente y fácil. Facilita el proceso de atención al cliente. Tiene muchísimas ventajas y no le veo ninguna desventaja”.

No todo el mundo alaba Tap Ride Go.

«No lo haría», dijo Pamala, de la ciudad de Baltimore, sobre usar su teléfono para pagar el Metro. «No me fío de tener todas esas cosas conectadas a mi teléfono».

Cuando se le preguntó si seguiría usando su tarjeta SmarTrip, se rió y dijo: «Sí, soy de la vieja escuela».