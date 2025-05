Joe Biden padece un cáncer de próstata agresivo

El expresidente estadounidense Joe Biden fue diagnosticado con una forma «agresiva» de cáncer de próstata que se ha extendido a sus huesos, por lo que evalúa opciones de tratamiento junto a su familia, según un comunicado de su oficina emitido el domingo.

El viernes, el demócrata de 82 años recibió el diagnóstico después de experimentar síntomas urinarios cada vez más intensos y de que se le detectara un nuevo nódulo en la próstata, según la nota.

«Si bien se trata de una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz. El presidente y su familia están estudiando las opciones de tratamiento con sus médicos», continúa el texto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante mucho tiempo ha criticado a Biden por sus capacidades cognitivas y su edad, a pesar de ser solo cuatro años más joven, dijo que estaba «entristecido» por la noticia.

«Enviamos nuestros más cálidos y mejores deseos a Jill y a la familia, y le deseamos a Joe una rápida y exitosa recuperación», dijo el magnate en su red Truth Social, en referencia a la esposa de Biden.

«Joe es un luchador», dijo también en X Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden, quien lo sustituyó como candidata en la batalla contra Trump después de que el demócrata se retirara de las presidenciales del año pasado.

«Sé que afrontará este reto con la misma fuerza, resiliencia y optimismo que siempre han caracterizado su vida y su liderazgo. Esperamos que se recupere pronto y por completo», continuó.

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más común en los hombres. La terapia hormonal es un tratamiento habitual que puede reducir los tumores y ralentizar su crecimiento, pero no es una cura.

Según el comunicado de su despacho, el cáncer que padece el expresidente tiene «una puntuación de Gleason de 9 (grupo de grado 5)».

El cáncer de próstata que presenta un aspecto «muy anormal» recibe la calificación más alta, el grado 5, según la Sociedad Americana contra el Cáncer. La puntuación de Gleason suele indicar la suma de los grados de las dos áreas de la próstata donde se concentra la mayor parte del cáncer.

– «Mírenme» –

Biden dejó el cargo en enero de este año como el presidente en ejercicio más viejo de la historia de Estados Unidos, y durante gran parte de su administración se vio acosado por preguntas sobre su salud y su edad.

Durante años se enfrentó a preguntas, incluso de votantes demócratas, sobre si era demasiado mayor —debido a lapsus de agudeza mental o problemas resistencia física— para un trabajo tan exigente como la presidencia.

Su respuesta a los escépticos fue contundente: «Mírenme».

Pero en julio del año pasado se vio obligado a abandonar su candidatura a la reelección tras un desastroso debate contra Trump, en el que surgieron temores sobre su declive y sus capacidades cognitivas.

La vicepresidenta Harris acabó perdiendo frente al magnate.

Biden, que venció a Trump en las urnas en 2020, sostiene que podría haber ganado las elecciones de 2024 también, pero desde hace meses circulan interrogantes sobre las respuestas de su equipo y de figuras clave del Partido Demócrata ante los evidentes signos de su deterioro.

Estos se han avivado con la próxima publicación, prevista para el martes, del libro «Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again» (El pecado original: el declive del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de volver a postularse), del periodista de la CNN Jake Tapper y Alex Thompson, de Axios.

La semana pasada, la difusión de una grabación en la que Biden hablaba con vacilación y le cuesta recordar acontecimientos y fechas clave reavivó el debate sobre sus capacidades mientras aún ocupaba el cargo.

La vida de Biden ha estado marcada por tragedias personales. En 1972, su esposa y su hija pequeña murieron en un accidente de automóvil.

Otro de sus hijos, Beau Biden, falleció a los 46 años de cáncer cerebral en 2015.

Tras su muerte, el entonces mandatario Barack Obama (2009-2017) lanzó una iniciativa para combatir la enfermedad en Estados Unidos y encargó a Biden, entonces vicepresidente, que liderara los esfuerzos.

«Para mí es algo personal», declaró Biden en aquel momento.

«Nadie ha hecho más por encontrar tratamientos innovadores para el cáncer en todas sus formas que Joe», aseguró Obama este domingo tras el diagnóstico de Biden.

«Estoy seguro de que luchará contra este desafío con la determinación y la gracia que lo caracterizan», añadió en un comunicado publicado en X.