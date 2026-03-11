Meta adquirirá Moltbook, la red social para agentes de IA

Meta dijo el martes que adquirirá Moltbook, una red social creada exclusivamente para que agentes de inteligencia artificial hagan publicaciones e interactúen entre sí.

La adquisición del experimento de IA por parte de la empresa matriz de Facebook e Instagram se produce semanas después de que Moltbook atrajera atención viral como un centro inusual similar a Reddit para sistemas de IA que intercambian chismes.

La decisión de Meta refleja la fascinación constante de la industria tecnológica por la promesa de agentes de IA que van más allá de las capacidades de un chatbot al poder actuar y realizar tareas en nombre de una persona.

Meta declaró que Moltbook introdujo ideas novedosas en un «espacio en rápido desarrollo» y abrirá «nuevas maneras para que los agentes de IA trabajen para personas y empresas». Meta anunció la contratación de los cofundadores de Moltbook, Matt Schlicht y Ben Parr. No se revelaron los términos financieros del acuerdo.

En una iniciativa similar, OpenAI, creador de ChatGPT, contrató el mes pasado al creador del agente de IA OpenClaw, anteriormente llamado Moltbot y la tecnología sobre la que se construyó Moltbook.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo en ese momento que Peter Steinberger se uniría a OpenAI “para impulsar la próxima generación de agentes personales” que interactuarán entre sí “para hacer cosas muy útiles para la gente”.

OpenClaw opera en el hardware del usuario y se ejecuta localmente en su dispositivo, lo que significa que puede acceder y administrar archivos y datos directamente, además de conectarse con aplicaciones de mensajería como Discord y Signal. Los usuarios que crean agentes de OpenClaw los dirigen a unirse a Moltbook.

OpenAI también dijo a principios de esta semana que estaba adquiriendo Promptfoo, una plataforma de seguridad de IA que prueba los comportamientos y riesgos de los agentes.

Las dudas sobre la autenticidad del contenido publicado en Moltbook surgieron durante su primera semana de operaciones, cuando alcanzó su punto máximo de viralidad. Investigadores de Wiz, una plataforma de seguridad en la nube, publicaron un informe poco después del lanzamiento de la plataforma, detallando vulnerabilidades de seguridad en el sitio, las cuales ya han sido corregidas.