Los últimos tweets de Musk revelan pistas sobre el nuevo dueño de Twitter

Puede que sea bueno con los cohetes y los autos eléctricos, pero no recurra a Elon Musk para obtener predicciones de salud pública.

“Probablemente cerca de cero casos nuevos en EE. UU. también para fines de abril”, tuiteó el hombre más rico del mundo sobre COVID-19 en marzo de 2020, justo cuando la pandemia estaba aumentando.

Es uno de los muchos tuits que ofrecen un vistazo a la mente del nuevo propietario y moderador en jefe de Twitter . Juguetón, agresivo y, a veces, imprudente, los tuits anteriores de Musk muestran cómo ha utilizado las redes sociales para promocionar sus negocios, devolver el golpe a los críticos y pulir su marca como un multimillonario descarado que no tiene miedo de decir lo que piensa .

Musk se unió a Twitter en 2009 y ahora tiene más de 112 millones de seguidores, la tercera mayor cantidad de cualquier cuenta después del expresidente Barack Obama y el cantante canadiense Justin Bieber. Había reflexionado durante mucho tiempo sobre la compra de la plataforma antes de que se concretara el acuerdo de 44.000 millones de dólares la semana pasada.

Musk no ha detallado los cambios que pretende hacer en Twitter, aunque no perdió el tiempo en realizar despidos generalizados . Pero ha dicho que quiere hacer de Twitter un refugio para la libertad de expresión. Ha dicho que no está de acuerdo con la decisión de la plataforma de prohibir al expresidente Donald Trump por incitar a la violencia antes del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

“Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”, tuiteó Musk a principios de este año cuando anunció su intención de comprar la plataforma.

Como director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Musk usa su cuenta de Twitter para hacer anuncios comerciales y promocionar sus empresas. Reflexiona sobre la tecnología y el comercio, pero también ha publicado chistes sobre los senos de las mujeres y una vez comparó al primer ministro de Canadá con Hitler. Regularmente opina sobre eventos globales, como lo hizo en marzo de 2020 cuando tuiteó que “La pandemia de coronavirus es tonta”.

Ese mismo mes, tuiteó que los niños eran en gran medida inmunes al virus y predijo que los casos desaparecerían pronto.

Musk también ha utilizado su cuenta de Twitter para evaluar otros grandes eventos noticiosos, con resultados mixtos.

Este otoño, Musk enfureció a los líderes en Ucrania cuando acudió a Twitter para presentar un posible acuerdo de paz. Según el plan de Musk, Rusia se quedaría con Crimea, que se apoderó de Ucrania en 2014, y Ucrania tendría que abandonar sus planes de unirse a la OTAN.

Musk también sugirió que las personas que viven en otras áreas anexadas ilegalmente por Rusia deberían votar si Rusia o Ucrania deberían obtener el control de los territorios, una medida que, según los partidarios de Ucrania, recompensaría a Rusia por su agresión ilegal.

“El peligro aquí es que, en nombre de la ‘libertad de expresión’, Musk haga retroceder el reloj y convierta a Twitter en un motor más potente de odio, división y desinformación”, dijo Paul Barrett, investigador de desinformación y subdirector de Stern Center for Business and Human Rights de la Universidad de Nueva York.

Stern destacó los comentarios de Musk sobre Ucrania como particularmente preocupantes. “Esto no va a ser bonito”, dijo.

Apenas unos días después de comprar Twitter, Musk se metió en otra tormenta de fuego cuando publicó un enlace a un artículo que presentaba una extraña teoría de conspiración sobre el ataque al esposo de la presidenta de los Estados Unidos, Nancy Pelosi . El artículo sugería que Paul Pelosi y su agresor eran amantes, aunque las autoridades dijeron que el sospechoso confesó haber atacado a la hablante y no conocía a su esposo.

Musk luego eliminó el tweet sin explicación.

Musk ha usado durante mucho tiempo el megáfono de su cuenta de Twitter para responder a los críticos o a las personas a las que se opone, como cuando atacó a un buzo que trabajaba para rescatar a niños atrapados en una cueva en Tailandia llamándolo «pedo», abreviatura de pedófilo. El buzo se había burlado previamente de la propuesta de Musk de usar un submarino para rescatar a los niños. Musk, quien ganó una demanda por difamación presentada por el buceador, dijo más tarde que nunca tuvo la intención de que «pedo» se interpretara como «pedófilo».

Tres días antes de que Elon Musk aceptara comprar Twitter, el hombre más rico del mundo tuiteó una foto de Bill Gates y usó un término sexual vulgar mientras bromeaba sobre su barriga.

A principios de este año, criticó al ejecutivo de Twitter a cargo de las divisiones legal, política y de confianza de la plataforma. En respuesta a sus tuits sobre la ejecutiva, muchos de los seguidores de Musk se llenaron de ataques misóginos y racistas, además de llamadas para que Musk la despidiera cuando se aprobara su compra de Twitter.

Musk despidió al ejecutivo el primer día.

El uso de Twitter por parte de Musk ha generado en ocasiones problemas para sus propias empresas . En un tuit de agosto de 2018, por ejemplo, Musk afirmó que tenía los fondos para privatizar Tesla por 420 dólares la acción, aunque un tribunal dictaminó que no era cierto. Eso condujo a una investigación de la SEC que Musk todavía está luchando.

El año pasado, otra agencia federal, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, ordenó a Musk que eliminara un tuit que, según los funcionarios, amenazaba ilegalmente con reducir las opciones de compra de acciones para los empleados de Tesla que se unieran al sindicato United Auto Workers.

Esos tuits ayudaron a consolidar la reputación de Musk como un forastero descarado. Pero eso no significa que esté equipado para ejecutar una plataforma de redes sociales con más de 200 millones de usuarios, dijo Jennifer Grygiel, profesora de la Universidad de Syracuse que estudia las redes sociales. Grygiel ha asignado los tuits de Musk como material de lectura para los estudiantes.

“Mira el feed: está por todas partes. Es errático. A veces es bastante extremo”, dijo Grygiel. “Lo pinta como una especie de líder rebelde que tomará el control de la plaza pública para salvarla. Ese es un mito que él ha construido”.