Inquilinos de California se rebelan y exigen topes de alquiler a los ayuntamientos

El apartamento de Kim Carlson se ha inundado con heces humanas varias veces, la plomería nunca se reparó en el complejo de viviendas de bajos ingresos al que llama hogar en el suburbio de Antioch, en el área de la bahía de San Francisco.

El administrador de su propiedad es verbalmente abusivo y llama a su nieto de 9 años, que tiene autismo, una palabra difamatoria, dijo. Su calentador estuvo averiado durante un mes este invierno y el lavavajillas tiene moho debajo. Pero la gota que colmó el vaso llegó en mayo: un aumento de $500 en el alquiler, lo que elevó el alquiler del apartamento de dos habitaciones a $1,854 al mes.

Carlson y otros inquilinos afectados por aumentos igualmente altos se reunieron en el Ayuntamiento de Antioch para audiencias maratónicas, suplicando protección. En septiembre, el Concejo Municipal aprobó con una votación de 3 a 2 un tope del 3% en los aumentos anuales.

Carlson, quien está discapacitada y en tratamiento por cáncer de linfoma, comienza a llorar imaginando cómo podría ser su vida.

“Solo normalidad, solo libertad, solo poder caminar afuera y respirar y no tener que caminar afuera y preguntarse qué pasará después”, dijo Carlson, de 54 años, que vive con su hija y dos nietos en el complejo de apartamentos Delta Pines. . “Ya sabes, para que los niños se sientan seguros. Mis bebés no se sienten seguros”.

A pesar de una histórica ley de protección de inquilinos aprobada por los legisladores de California en 2019, los inquilinos de todo el estado más poblado del país recurren a las urnas y a los ayuntamientos para exigir aún más garantías. Quieren tomar medidas enérgicas contra el acoso de los inquilinos, las malas condiciones de vida y los propietarios que no responden, que generalmente son corporaciones sin rostro.

Los funcionarios electos, por su parte, parecen más dispuestos que en años pasados ​​a regular lo que es un contrato privado entre arrendador y arrendatario. Además de Antioch, los ayuntamientos de Bell Gardens, Pomona, Oxnard y Oakland redujeron todos los aumentos máximos de alquiler este año debido a que la inflación alcanzó un máximo de 40 años. Otros concejos municipales pusieron el tema en la boleta electoral del 8 de noviembre.

Leah Simon-Weisberg, directora legal del grupo de defensa Alliance of Californians for Community Empowerment, dice que los funcionarios locales ya no pueden fingir que la oferta y la demanda funcionan cuando tantas familias se enfrentan a la falta de vivienda. En junio, 1,3 millones de hogares de California informaron que estaban atrasados ​​en el pago del alquiler , según la Oficina del Censo de EE. UU.

La situación en la clase trabajadora de Antioch, donde más de la mitad de la población es negra o latina, ilustra cuán tenue puede ser incluso una victoria para los inquilinos.

Los dos concejales que votaron a favor de la estabilización de alquileres están listos para la reelección el martes, y uno de ellos, Tamisha Torres-Walker, se enfrenta a un exconcejal al que derrotó por poco hace dos años. El periódico local respaldó a Joy Motts y llamó a Torres-Walker, quien no tenía hogar cuando era un adulto joven, polarizante.

El alcalde Lamar Thorpe, quien proporcionó el tercer voto, enfrenta acusaciones de acoso sexual por parte de dos mujeres, que él niega. Son parte de una mayoría negra progresista.

Si cualquiera de los miembros pierde su escaño, la ordenanza de alquiler podría ser derogada.

Los dos miembros del consejo que votaron no están en la industria de bienes raíces y no están listos para la reelección.

Antioch, que alguna vez fue un suburbio mayoritariamente blanco, se ha vuelto políticamente más liberal a medida que los residentes negros, latinos y de bajos ingresos se vieron obligados a abandonar San Francisco y Oakland se mudaron. la expiración de una moratoria de desalojo en todo el estado en junio para obtener movimiento.

Inquilinos indignados se apiñaron en las cámaras del consejo describiendo refrigeradores hechos con piezas de repuesto y lavadoras que apestaban a huevos podridos. Hablaron de saltarse las comidas, trabajar en múltiples trabajos y vivir con el terror constante de quedarse sin hogar, dormir en su automóvil y lavar a sus hijos con agua embotellada.

“Vimos mucho miedo, mucha desesperación”, dijo Rhea Laughlin, organizadora de First 5 Contra Costa, una iniciativa del condado que se enfoca en la primera infancia. Pero, dijo, también vio a la gente armarse de valor “para presentarse ante el consejo, manifestarse, marchar, hablar con la prensa y exponerse de una manera que creo que los inquilinos tenían demasiado miedo de hacer antes, pero ahora realmente se sentían tenían poco que perder”.

Teresa Farias, de 36 años, dijo que estaba aterrorizada de hablar en público, pero tenía aún más miedo de que ella, su esposo y sus tres hijos, de 3 a 14 años, tuvieran que abandonar su hogar. Cuando la familia recibió un aviso de aumento de alquiler de $361 en mayo, llamó al Grupo Regional del Este del Condado, una organización de defensa de los padres apoyada por First 5. Le dijeron que comenzara a tocar puertas y hablar con sus vecinos.

“Realmente no sé de dónde me vino la fuerza, poder hablar en público, poder hablar frente al Ayuntamiento… para pedirles que nos ayuden con este tema”, dijo en español. fuera de su casa en los apartamentos Casa Blanca.

La ley de protección de inquilinos de California limita los aumentos de alquiler a un máximo del 10% anual. Pero muchos tipos de viviendas están exentos, incluidos los complejos de bajos ingresos financiados por créditos fiscales del gobierno y cada vez más propiedad de corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades limitadas.

Los inquilinos que inundaron las reuniones del Concejo Municipal procedían en gran parte de cuatro complejos de viviendas asequibles, incluidas las propiedades hermanas Delta Pines y Casa Blanca, donde aproximadamente 150 hogares recibieron grandes aumentos de alquiler en mayo. Las propiedades están vinculadas a Shaoul Levy, fundador de la firma de inversiones inmobiliarias Levy Affiliated en Santa Mónica.

Los aumentos de la renta nunca entraron en vigencia, rescindidos por el propietario cuando el Concejo Municipal avanzó hacia la aprobación de la estabilización de la renta. Levy no respondió a los correos electrónicos en busca de comentarios.

El concejal Michael Barbanica, propietario de una empresa de administración de propiedades y bienes raíces, calificó los aumentos de alquiler como escandalosos, pero dijo que la ciudad podría haber trabajado con la oficina del fiscal de distrito para enjuiciar a los propietarios corporativos que aumentaron los precios.

En cambio, el tope de alquiler penaliza a todos los propietarios locales, algunos de los cuales ahora planean vender, dijo.

“No son los que están haciendo aumentos del 30-40-50%”, dijo Barbanica, “sin embargo, quedaron atrapados en el fuego cruzado”.

Pero, dijo Carlson, la ciudad necesita aprobar aún más protecciones para los inquilinos. El complejo de apartamentos está infestado de cucarachas y sus vecinos están demasiado asustados para hablar, dijo.

Su apartamento se ha inundado al menos siete veces en los ocho años que ha vivido allí, dijo, mientras miraba fotos de su teléfono celular de su inodoro y bañera llenos de agua de color marrón amarillento oscuro. En octubre de 2020, se resbaló del agua que caía del apartamento de arriba y se dislocó la cadera.

Nunca ha sido compensada, incluidos todos los regalos perdidos cuando el apartamento se inundó de agua en la víspera de Navidad de 2017. Dos meses después, en febrero de 2018, las heces y la orina brotaron de la bañera y los inodoros.

“Nos trajeron dos baldes de cinco galones y una bolsa de bolsas de plástico y tuvimos que (orinar y defecar) en esos baldes durante cinco días porque los inodoros se volaron del piso”, dijo Carlson.

Los inodoros todavía gorgotean, lo que indica un bloqueo. Ahí es cuando cierra el agua y espera a que los plomeros limpien el desbordamiento.

El organizador de inquilinos Devin Williams creció en Antioch después de que sus padres se mudaran de San Francisco en 2003, como parte de una migración de residentes negros que abandonaron los centros de las ciudades por casas más baratas en suburbios más seguros. El hombre de 32 años está devastado porque la misma oportunidad no está disponible ahora para inquilinos como Carlson.