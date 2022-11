Primer título de la Serie Mundial como mánager con los Astros

Por ahora y para siempre, Dusty Baker, el narrador épico, ladronzuelo de primera clase, masticador de palillos y jugador de béisbol, llevará el título más distinguido.

Gerente campeón de la Serie Mundial.

El hombre que puede tejer una historia como pocos , recordando con nostalgia su tiempo bajo la tutela de Hank Aaron o encuentros casuales con Jimi Hendrix, John F. Kennedy Jr. y muchos más, completó el único capítulo que faltaba en su propia historia el sábado por la noche.

Después de 25 temporadas como capitán de Grandes Ligas salpicadas de un par de dolorosos casi accidentes, Baker, de 73 años, finalmente logró llegar a casa cuando sus Astros de Houston vencieron a los Filis de Filadelfia 4-1 para ganar el título.

“Si esto hubiera sucedido hace años, es posible que ni siquiera estuviera aquí”, dijo Baker. “Así que tal vez no se suponía que sucediera para que yo pudiera influir en la vida de algunos jóvenes y sus familias y en varias personas en el país mostrando lo que la perseverancia y el carácter pueden hacer por ti a largo plazo”.

Cuando Yordan Alvarez conectó un jonrón de tres carreras en la sexta entrada, las cámaras enfocaron a un Baker radiante que levantó ambos brazos por encima de su cabeza. Al final del juego, el cuerpo técnico y de entrenamiento rodeó a Baker, saltando arriba y abajo, cantando “¡Dusty! ¡Polvoriento! ¡Polvoriento!» en el banquillo antes de unirse a los jugadores en el campo.

La esposa de Baker, Melissa, y su hijo Darren Baker estaban en el campo para celebrar su tan esperado título y todos compartieron un abrazo poco después del último out.

“Ha puesto mucha sangre, sudor y lágrimas y el juego casi lo mata cuando tuvo un derrame cerebral en 2017”, dijo. “Entonces, solo para ver que todo esto se une, ha trabajado muy duro y si alguien se lo ganó … es él”.

Se convirtió en el mánager de mayor edad en ganar una Serie Mundial en su tercer viaje como mánager al Clásico de Otoño. Como jugador fue tres veces con los Dodgers, ganándolo todo en 1981.

Ingresó al juego del sábado como el manager con más victorias sin un título de Serie Mundial y mejoró a 2,094-1,790 con esta victoria memorable.

“Obtuve 2,000 victorias y todo lo que dicen es que todavía no he ganado la Serie Mundial”, dijo el jueves.

Ya no pueden decir eso.

El as de Houston, Justin Verlander, elogió al capitán.

“Ser el equipo que pudo lograrlo para él, sé cuánto significa para él y significa mucho para nosotros”, dijo. “No podría estar más feliz por él. No podría estar más feliz por nosotros. No podría estar más feliz por la ciudad”.

Baker se une a Dave Roberts (Dodgers, 2020) y Cito Gaston (Blue Jays, 1992, 1993) como los únicos entrenadores negros en ganar una Serie Mundial.

“No pienso en ser un técnico afroamericano porque me miro en el espejo todos los días y sé lo que soy”, dijo antes del partido. «¿Sabes de que estoy hablando? (Pero) sé que hay cierta presión de mucha gente que me apoya, especialmente la gente de color. Y esa parte sí la siento. Lo escucho todos los días… y por eso siento que he sido elegido para esto”.

No se dio cuenta de que era el entrenador de mayor edad en ganar un título, pero estaba muy consciente de que era solo el tercer hombre negro en hacerlo.

Cuando se planteó el hecho de que el futuro de Baker es incierto porque no tiene contrato para la próxima temporada, intervino antes de que pudiera terminarse la pregunta. “No estoy preocupado por nada de eso”, dijo. «Simplemente voy a disfrutar hoy y estoy seguro de que se solucionará».

Baker cumplió con su rutina normal antes de llegar al estadio el sábado. Compró café de un lugar favorito en Rice Village y recuperó su ropa de la tintorería.

Baker también fue al zapatero a buscar unos “zapatos caros” que estaba reparando porque se le salió la suela.

Lo bueno también porque después de la victoria del sábado por la noche necesitará un buen par de zapatos al final de su carrera para poder entrar al Salón de la Fama.